汽车消费，回升猛，加油快！

复工复产以来，上汽集团汽车出口数量激增，截至目前已从连云港口岸出口汽车超2.8万台。4月25日， 一艘远洋滚装轮在江苏连云港港69泊位装载国产汽车出口智利。

王 春摄（人民视觉）

近日，由中铁八局承建的贵州宝能汽车产业园项目复工率已达到100%。该项目规划产能年产30万台新能源汽车，建成后将成为贵州最大的新能源汽车整车制造工厂。图为工作人员在贵州宝能汽车产业园项目现场施工。

新华社记者 刘 续摄

国家电网近日表示，2020年国家电网将在北京、江苏、湖南、青海等24个省、区、市新建7.8万个充电桩，预计可带动新能源汽车消费超过200亿元。图为工作人员在江苏泰兴市汽车客运站为公交汽车直流充电桩进行调试。

汤德宏摄（人民视觉）

“目前单价10万元左右的消费品中，还没有产品可以跟汽车相比。”国家发展改革委产业发展司副司长蔡荣华此前表示，作为关系国计民生的重要消费品，在拉动经济增长中，汽车市场的巨大贡献是毫无疑问的。

给予新能源购车补贴、适当放宽汽车限购、开展汽车下乡、鼓励以旧换新……今年以来，一系列扩大汽车消费举措陆续落地。

进入4月，春风拂面，消费回暖，汽车消费市场是否也迎来了春天？下半年市场前景如何？汽车行业将向何方发展？

到店率回升，有望迎来小高峰

周末，北京某沃尔沃4S店内人来人往。北京市民小李想将自己开了5年的大众SUV淘汰，换一辆大一点的新车，“孩子今年2岁了，每次出门都得带上保姆一起，感觉车内空间小了点。而且我这辆车也开了五六年了，该换个新的了。这不听说现在店里折扣力度比较大，就过来看看。”

“进入4月份，周末客户明显多了起来。”销售人员小王说，不少客户是冲着购车活动来的，目的性比较明确。

“这款XC60我从2018年就留意了，当时来看过，说是要40万元出头。今天再来看，发现只要30万元出头了。折扣力度确实很大，我非常心动。”小李说。

前段时间，线下看车不方便，各家4S店玩儿起了直播卖车。记者了解到，在许多城市，不少消费者出于疫情期间通勤安全的考虑而产生了买车需求。线上看车、全款下单、线下无接触提车，已不是新鲜事。

随着疫情得到有效控制，被抑制的消费逐渐释放，即使是总价偏高的汽车销售也渐渐有了回暖的势头。

商务部数据显示，今年3月下旬，重点监测零售企业汽车销售额比2月下旬增长8.9%。中国汽车流通协会统计显示，3月份乘用车销售104万辆，比2月份增幅回升了37.5个百分点。

需求端，消费者蠢蠢欲动。德国大众汽车2月份在华销售虽有所下降，但该公司中国负责人表示，3月份以来的中国汽车销售回暖很迅速。一方面是因为隔离期抑制了购买，疫情控制后自然出现购车小高峰；另一方面，出于对疫情的担忧，为避免乘坐公共交通工具，会有更多人选择购买私家车。

生产端，企业复工复产。据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）掌握的23家企业集团最新复工复产调查情况统计，目前整车生产基地全面复工，员工返岗率86%，复产情况达到去年平均水平的75%。

“五一”前后是传统的购车旺季。今年能否再现辉煌？“随着到店率明显提升，相信接下来店里的业绩会有明显增长。”店员小王信心满满。

刺激消费，“组合拳”显神通

去年，中国社会消费品零售总额中汽车占比约10%，汽车产销量更是连续11年稳居世界首位。但受疫情影响，今年前两个月，中国汽车产销量均有所下降。

作为国民经济支柱型产业，汽车市场能否回暖一定程度上关系着整体经济走势。今年以来，各地纷纷打出组合拳，为汽车市场注入活力，支持汽车产业发展。

新能源补贴力度大。3月31日召开的国务院常务会议决定将新能源汽车购置补贴和免购置税政策延长2年；充电桩被纳入“新基建”；广东给予消费者1万元/辆的综合补贴；上海补贴消费者充电费用并缩短新能源汽车上牌和登记时间……3月，特斯拉中国新车销量超1万辆，北汽新能源销量恢复至约6000辆；1至3月，比亚迪新能源汽车销量超2万辆。补贴之下，新能源市场逐渐回暖。

放宽购车限制。上海已连续两个月增加沪牌额度投放数量。4月，上海市个人非营业性客车额度投放13500辆，个人在用车有效额度委托拍卖910辆，合计拍卖总数14410辆，比上月增加了2440辆；3月份沪牌个人额度投放11970辆，较2月份增加了4004辆，环比增幅高达50.26%。此外，广州、深圳、杭州等地先后出台了增加限购指标的政策；贵阳取消了汽车限购措施，海南取消了新能源汽车限购。

汽车下乡拓展农村市场。最近，广东和四川的农民迎来好消息。4月15日，广东省印发《广东省关于促进农村消费的若干措施》，促进农村市场的汽车消费。四川则是给予农村消费者额外1000元/辆及以上的价格优惠，同时鼓励生产企业视自身情况再增加以旧换新补贴、贷款贴息、保养赠送、延长质保等内容。汽车行业正在将目光转向极具潜力的农村市场。

“近期，国家和地方纷纷出台了一系列刺激汽车消费政策，对当前汽车行业的发展起到了积极作用。短期来看，将提振消费信心，激发潜在需求，推动市场尽快恢复。长期来看，在国内市场由增量市场向存量市场的转变过程中，将推进消费升级，保持市场健康可持续发展。”上汽相关负责人对本报记者表示。

新技术发力，汽车市场长期看好

中国汽车工业协会认为，中国汽车市场的保有量已经进入平台期。如何突破平台期，需要新能源汽车和智能网联汽车加持。

去年，小张家里终于排到了北京新能源车牌。“货比三家之后我们选择了比亚迪的‘宋’，享受了新能源购车补贴大概几万块钱。”开了近一年时间，小张对新能源车赞赏有加：“开起来和油车没什么太大的差别，而且起步更快了，噪音更小了。夏天开空调、冬天开暖风也不心疼了，一年一共才花了差不多1000元的充电费。”

近年来，在政策倾斜的背景下，各大国产品牌纷纷发力新能源，国际品牌特斯拉也在上海建立了工厂，消费者的选择越来越多。新能源正在成为汽车行业发展的新方向之一。

中国汽车工业协会常务副会长付炳锋认为，新能源汽车市场还处于产业化的发展和提速阶段，需要政策之手继续“补一补，送一程”。例如，除了购置方面的补贴外，还可侧重加强对充电桩、储能装置的补贴，让消费者用车变得更便捷。

汽车智能化，也是未来的重要发展方向。西华大学汽车学院院长彭忆强表示，“‘车路协同’的智能汽车模式，是今后的发展趋势。在注重培育完整产业链和柔性化生产的同时，应高度关注以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的国家新型基础设施建设。”

生产端发力，消费端也得跟上。中国汽车工业协会秘书长助理许海东认为，汽车消费市场不仅仅是依靠政策刺激，也与宏观经济发展密切相关。消费者收入持续增加、四五线城市以及农村居民收入稳定增长，这些因素都将支撑汽车产业发展。

目前，汽车行业平均日产量已恢复至平时的75%，疫情给生产端的难题已基本被克服。上汽相关负责人介绍，上汽集团已于3月底全面复工复产。3月，上汽集团整车零售销量实现环比增长389%，旗下上汽通用五菱终端零售量更是突破13万辆。“目前，公司对二季度市场表现较为乐观。未来，上汽集团将继续保持经济运行韧性，积极推动汽车市场消费潜力释放。”

在付炳锋看来，虽然短期内疫情给汽车产业带来较大冲击，但产业长期稳定向好的态势没有发生改变。预计下半年汽车消费会恢复到平稳状态，汽车产销量也会随之恢复到去年同期水平，甚至有望高于去年同期。

(责编：杨曦、孙阳)