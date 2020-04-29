多部门新政待发 内陆开放再蓄势

从跨境电商综合试验区队伍壮大到内陆开放型经济试验区获批，从综合保税区酝酿扩围到鼓励外商投资目录明确加大政策倾斜力度，近期内陆开发开放提速信号密集释放。《经济参考报》记者获悉，商务部、海关总署、国家发展改革委等部门还在酝酿出台系列利好政策，促进中西部等内陆地区开发开放平台建设，推动既有改革开放经验在这些地区推广落地，并加快产业梯度转移力度和速度。

专家表示，这些举措是我国实施更大范围全面开放、优化开放空间格局的重要安排，随着后发优势加快释放，内陆地区将迎来开放型经济发展新增长极。

记者从4月28日举行的商务部专题新闻发布会上获悉，作为我国对外开放高地，自贸试验区统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚定推进扩大对外开放，为经济发展提供了新引擎。数据显示，今年一季度，全国18个自贸试验区实际利用外资289亿元人民币，占全国的13.4%。

我国自贸试验区经过六年半的发展，从沿海到内陆不断扩展，已经形成了东西相向南北互补的区域格局，有效带动了内陆地区开放发展。例如，河南自贸试验区设立三年，着力建设开放通道，完善开放平台，深化改革创新，加快建设具有国际影响力的物流枢纽，基本建成了联通内外的枢纽经济。

陕西自贸试验区也成为内陆对外经贸合作的重要平台。陕西省自贸办副主任翟北秦日前在接受《经济参考报》记者采访时表示，2019年陕西自贸试验区新设外商投资企业91家，实际利用外资10.3亿美元，占全省的70%；货物进出口总额2476亿元人民币，占全省的71%。

记者在对多位自贸试验区相关负责人采访中获悉，接下来，河南、陕西等地处内陆的自贸试验区将进一步加强与其他国家级战略平台的协同联动，持续深化改革创新，并将加快推动开放经验在周边地区推广落地，带动其他内陆地区开放发展，推动开放型经济发展。

除自贸试验区外，内陆地区迎来更多开放平台建设的政策倾斜。4月7日召开的国务院常务会议决定，在已设立59个跨境电商综合试验区基础上，再新设46个跨境电商综合试验区。商务部部长助理任鸿斌在随后的国务院联防联控机制新闻发布会上表示，至此全国105个综试区已经覆盖了30个省区市，形成陆海内外联动、东西双向互济的发展格局。

4月13日，国务院发布《关于同意设立江西内陆开放型经济试验区的批复》，明确要挖掘区域合作潜力，推动资源要素自由高效流动，加快构建内外并举、全域统筹、量质双高的开放格局，努力走出一条内陆省份双向高水平开放，以开放促改革、促发展、促创新的新路子。

“内陆开放试验区是鼓励中西部地区培育自身优势、实现后发赶超的重要举措，也是我国对外开放从东部沿海向中西部内陆地区延伸，推动对外开放向纵深推进，逐步形成全方位开放格局的重要举措。”商务部研究院副研究员庞超然对《经济参考报》记者表示。

在庞超然看来，经过一段时期发展，部分中西部省份已经逐步探索出适合内陆地区发展的成功经验，具有较强的内生发展动力，继续扩大推广开放型经济试验区的条件也逐步成熟。未来有望看到更多地区申办并获准设立相关试验区，这有助于进一步促进内陆地区双向高水平开放。

此外，国家进口贸易促进创新示范区、综合保税区等平台建设也将加快向中西部推进。商务部在年初工作会议中提出，在第一二批国家进口贸易促进创新示范区培育工作基础上，将抓紧推进第三批示范区培育工作，促进中东西部平衡发展。海关总署近期也明确，综合保税区将进一步扩围，新设综合保税区将向中西部地区倾斜。

在推进平台建设的同时，产业发展利好不断传来。4月20日，国家发展改革委方面表示，将尽快出台2020年版鼓励外商投资产业目录。“本次修订鼓励条目将只增不减，重点是促进制造业高质量发展，更好发挥中西部和东北地区承接产业转移的潜力，使更多领域的外商投资能够享受税收等有关优惠政策。”国家发展改革委新闻发言人袁达说。

商务部外资司司长宗长青透露，外商投资中西部鼓励目录内的领域，不仅可以享受全国版目录优惠政策，还可以享受西部大开发15%的企业所得税税率优惠。

除了外资领域，外贸领域也是接下来内陆地区产业发展的重要着力点。任鸿斌表示，将抓紧落实支持加工贸易相关政策举措，支持中西部和东北地区承接梯度转移，鼓励加工贸易企业开拓国内市场，推动加工贸易创新发展。

“一系列信号表明，我国在保持东部持续发展的同时，将加快推进内陆地区跨越式发展，促进东中西部协同发展。”庞超然认为，这是我国实施更大范围全面开放、优化开放空间格局的重要举措，有助于推动东部沿海地区优势产业向内陆地区梯度转移，充分发挥不同地区的资源、土地和劳动力优势，培育内陆开放型经济发展新增长极。

商务部研究院外国投资研究所副主任张菲在接受《经济参考报》记者采访时表示，加快内陆地区开发开放是我国统筹区域经济发展和落实全面开放战略的重要任务。“当前为了应对新冠肺炎疫情在全球蔓延对我国经济发展和外贸进出口造成的严重冲击，根据各地区的基本条件，利用跨境电商综试区、综合保税区、内陆开发开放试验区等平台，进一步在更广阔的地理区域内扩大开发，有利于理顺开放型经济体制机制，深度释放我国经济的巨大发展潜力。”张菲说。

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