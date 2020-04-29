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国常会部署提速新基建 推动产业和消费升级

2020年04月29日07:48  来源：经济参考报
 

国务院总理李克强4月28日主持召开国务院常务会议，听取2019年全国两会建议提案办理情况汇报，促进科学民主决策、提升政府治理效能；部署加快推进信息网络等新型基础设施建设，推动产业和消费升级。

会议指出，按照党中央、国务院部署，加快信息网络等新型基础设施建设，以“一业带百业”，既助力产业升级、培育新动能，又带动创业就业，利当前惠长远。一要根据发展需要和产业潜力，推进信息网络等新型基础设施建设。创新投资建设模式，坚持以市场投入为主，支持多元主体参与建设，鼓励金融机构创新产品强化服务。加强政府引导和支持，为投资建设提供更多便利。二要着眼国内需求，以应用为导向，挖掘我国市场规模巨大的潜能，积极拓展新型基础设施应用场景。瞄准产业升级和智能制造发展，引导各方合力建设工业互联网。适应群众数字消费新需求，促进网上办公、远程教育、远程医疗、车联网、智慧城市等应用。推动通信与相关行业双向开放与合作，消除行业应用壁垒，为平台经济发展和行业开放融合营造良好环境，构建平台及其参与者互促共赢的生态。保障个人隐私和网络、数据安全。三要深化相关领域国际开放合作，推动互利共赢、共同发展。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林对《经济参考报》记者表示，加快信息网络等新型基础设施建设，不仅是当前稳投资和稳增长的重要突破口，从中长期来看，新基建还能通过赋能产业和消费升级，助力经济高质量发展。此次会议在拓展应用场景、匹配数字消费新需求、构建新安全体系方面都做出系统部署。其中，在新基建大规模启动之初就前瞻性地提出“积极拓展新型基础设施应用场景”。

“当前，新基建不仅成为扩内需稳经济的落脚点，也是满足生产生活升级需求和技术场景赋能产业转型的重要发力点。”国泰君安证券首席宏观分析师高瑞东对《经济参考报》记者表示，疫情给经济社会发展带来前所未有的挑战，新型基础设施建设和战略性新兴产业不仅是我们能否“弯道超车”和“危中求机”的胜负手，而且是面向高质量发展需要、将产业和创新提升一个层级的关键所在。

高瑞东指出，我国是制造大国和网络大国，大力发展工业互联网，既能支撑产业升级和智能制造发展，又能服务于实体经济数字化转型。“随着新型基础设施建设的不断推进，有望进一步发掘消费需求潜力，培育经济增长点，形成产业发展新生态。”他说。

(责编：杨曦、孙阳)
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