4月近30城出台人才新政 落户政策再放宽

4月28日，浙江省公安厅宣布将于5月1日执行新修改的《浙江省常住户口登记管理规定》。此次调整包括父母投靠落户年龄将不受限制，支持孵化器、众创空间、特色小镇等设立集体户，人才公寓、酒店式公寓可以设立集体户。
中原地产数据显示，今年以来，累计已有近80个城市发布人才政策，仅4月就有近30个城市跟进。
4月8日，南京发布《关于支持促进高校毕业生在宁就业创业十项措施》指出，南京直接落户政策调整本科学历人才年龄限制，从此前的40岁放宽至45岁。此外，留学回国人员和非全日制研究生，且40周岁以下大专学历人员，在宁就业参保半年可以落户。27日，南京江北区发布3.0版人才新政指出，将充分发挥自贸区和企业博站平台作用，大力引进海内外优秀博士后人才。具体而言，新创办的科技型企业直接纳入人才安居支持范围，为新区C类以上高端人才发放“人才金卡”，高端人才子女就读南京市民办学校或外籍人员子女学校的，给予连续三年每年最高10万元的学费补助。
4月23日，苏州工业园区发布消息称，将针对适用对象，全面打造人才政策“升级版”。其中，人才住房、补贴方面，符合条件的人才可享受购房补贴以及人才组屋、人才优购房、优租房等优先购买、租住的权利；全职工作的顶尖人才按“一事一议”最高可获得500万元购房补贴。
中原地产首席分析师张大伟表示，在坚持“房住不炒”定位不动摇的背景下，人才政策已成地方政策微调的主要方式。今年，西安、南京、杭州等城市在2019年力度空前的基础上，继续加码人才政策，很大程度上形成劳动力之争。
“通过无门槛落户、先落户再就业、亲属可投靠等方式，各地相继调整吸引人才的政策。”张大伟说，经过此前几轮人才抢夺战后，成都、武汉、石家庄、哈尔滨等城市的市域总人口均超千万，西安、郑州等强二线城市也在向千万级别人口城市迈进。
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