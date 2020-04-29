财政部正式启用通行费电子票据

人民网北京4月29日电 （任妍）4月29日，记者从财政部官网获悉，财政部发布关于启用《收费公路通行费财政票据（电子）》的通知，正式启用通行费电子票据。使用范围适用于征收政府还贷公路的车辆通行费。未办理ETC卡的用户，通行政府还贷公路时，可暂时按原有方式获取通行费票据。具体通知内容如下：

交通运输部，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为全面推进财政电子票据改革，提升收费服务水平，规范政府还贷公路通行费电子票据管理，根据《关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》（财综〔2018〕62号）、《关于统一全国财政电子票据式样和财政机打票据式样的通知》（财综〔2018〕72号），决定正式启用《收费公路通行费财政票据（电子）》（以下简称“通行费电子票据”）。现将有关事宜通知如下：

一、正式启用通行费电子票据。使用范围适用于征收政府还贷公路的车辆通行费。具体式样见附件。

二、通行费电子票据的票据代码为8位，编码规则：第1-2位代表财政电子票据监管机构行政区划编码，第3-4位为02，第5-6位为99，第7-8位代表财政电子票据年度编码。票据号码为10位，采用顺序号，用于反映财政电子票据赋码顺序。

三、财政部建设全国统一的收费公路通行费财政票据管理平台，并与交通运输部系统对接，为通行政府还贷公路的ETC用户开具通行费电子票据，套印财政部财政票据监制章。各地财政部门通过该平台查看、下载本地区通行费电子票据，及时进行归档，并履行财政票据的监督管理职责，做好相关监督管理工作。

四、ETC用户可登陆全国财政电子票据查验平台（http://pjcy.mof.gov.cn），对通行费电子票据信息进行查验，并按照《财政部 国家档案局关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知》（财会〔2020〕6号）规定，进行报销入账和归档管理。

五、各地区应认真梳理本地区政府还贷公路及其管理情况，按照工作规划接入全国统一的收费公路通行费财政票据管理平台，做好通行费电子票据启用准备工作，并结合本地区实际，适时提供通行费电子票据相关服务。

六、未办理ETC卡的用户，通行政府还贷公路时，可暂时按原有方式获取通行费票据。

七、本通知自发布之日起执行。

(责编：任妍、孙阳)