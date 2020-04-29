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高技术产业引领复产复销 居民消费潜力加速释放

2020年04月29日13:07  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月29日电 （记者车柯蒙）今日，国家税务总局举行新闻发布会，国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力在发布会上表示，增值税覆盖国民经济各个领域，增值税发票开票金额，可以较好反映企业复产复销、复商复市情况。疫情发生以来，税务总局运用增值税发票大数据，按日统计企业销售收入情况，反映复产复销进程。

蔡自力介绍，税收数据显示，复工以来，全国企业复产复销呈现以下五个方面积极特点：

一是全国企业复产复销逐周向好，目前销售收入已接近去年可比水平的95%。2月10日复工以来，全国企业销售收入与去年可比口径相比，呈逐周向好态势。第一周（2月10日-14日）为20%，处于较低水平，2月底提升至62.2%，3月底进一步提升至82.3%，过去一周达到94.8%，逐步接近去年可比水平。

二是制造业复产复销相对较快，近一半行业超过去年可比水平。全国制造业销售收入为去年可比口径的99.1%，环比三月底提升21.8个百分点，快于总体水平4.3个百分点。其下31个行业大类中，有15个行业超过100%。其中，食品制造、农副食品加工最高，分别为113.1%和116.1%；钢铁、有色金属、通用设备、专用设备分别为107.5%、107.6%、105.8%和108.9%。

三是高技术产业引领复产复销进程，新动能新业态加速成长。高技术制造业销售收入相当于去年可比口径的102.6%，其中电子通信设备制造、医疗仪器设备制造、信息化学品制造分别达110.6%、122.4%和105.8%。高技术服务业销售收入为去年可比口径的104.8%，其中研发与设计服务、科技成果转化服务分别为114.7%和111.2%。疫情期间居家办公、在线教育等需求催生新业态快速发展，居民电信服务、互联网服务、数字文化服务销售收入分别为去年可比口径的138.3%、116%和105% 。

四是国内交通物流总体恢复较好，货物运输基本恢复正常。交通物流业销售收入为去年可比口径的96.6%，其中邮政快递业、水上运输业和仓储业分别为122.5%、106.6%和101%，超过去年可比水平。占交通运输比重近50%的道路货运业销售收入为去年可比口径的98.7%，反映道路货物运输已恢复至正常水平，由此拉动货车销售较快增长，4月份以来全国货车销量同比增长37.9%。

五是居民消费潜力加速释放，实物消费实现恢复性增长。超市便利店、食品饮料、医药零售业销售收入分别为去年可比口径的105.6%、117.6%和121.1%。家用电器、文体用品批发业销售收入环比上周快速提升12.6个和12.9个百分点，分别达86.6%和96.2%，反映复商复市加快推进，居民实物消费正在全面恢复。

蔡自力表示，税收大数据表明，在常态化的疫情防控中，生产生活秩序加快恢复，经济运行逐步趋于正常。下一步，税务部门将进一步用好税收大数据，密切关注企业达产复销情况以及国际疫情蔓延影响，助力做好“六稳”工作、全力落实“六保”任务，促进经济恢复增长，推动高质量发展。  

(责编：车柯蒙、孙阳)
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