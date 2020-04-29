人民网北京4月29日电 （记者林露）今天，人社部公布2020年第一批拖欠劳动报酬典型案件，涉及天津市查处安徽易构建筑工程有限公司、江苏省查处江苏中坛建设工程有限公司和福建省查处中天城投（福建）建设有限公司等10个公司的拖欠劳动报酬案。具体如下：

一、天津市查处安徽易构建筑工程有限公司拖欠劳动报酬案

安徽易构建筑工程有限公司，统一社会信用代码：91341200MA2N43L05W；地址：安徽省阜阳市颍东区河东办事处訾营社区北陈45户；法定代表人：王金富。

2020年1月，天津市河西区人力资源社会保障局接到河西区住建委移送案件，反映安徽易构建筑工程有限公司存在拖欠劳动者劳动报酬问题。

经查，安徽易构建筑工程有限公司在承建天津全运村4号楼、6号楼项目中，拖欠128名劳动者劳动报酬共计183.4万元。2020年1月12日，河西区人力资源社会保障局依法对该公司作出《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期未履行。

2020年1月16日，河西区人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案件移送公安机关立案查处。目前，案件正在侦办中。

二、江苏省查处江苏中坛建设工程有限公司拖欠劳动报酬案

江苏中坛建设工程有限公司，统一社会信用代码：9132041357034442XW；地址：江苏省常州市金坛区良常西路28号；法定代表人：邓俊。

2019年11月22日，江苏省常州市金坛区人力资源社会保障局接到劳动者投诉，反映江苏中坛建设工程有限公司存在拖欠劳动者劳动报酬问题。

经查，江苏中坛建设工程有限公司在承建金坛区岸头佳园项目中，拖欠111名劳动者劳动报酬共计822.8万元。2019年12月9日，常州市金坛区人力资源社会保障局依法对该公司作出《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期未履行。

2019年12月13日，常州市金坛区人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案件移送公安机关立案查处。目前，案件正在侦办中。

三、福建省查处中天城投（福建）建设有限公司拖欠劳动报酬案

中天城投（福建）建设有限公司,统一社会信用代码：91350902MA2YLLLE13；地址：厦门市湖里区泗水道611号2208室；法定代表人：蓝永基。

2019年11月8日，福建省龙岩市新罗区人力资源社会保障局接到龙岩市信访局转办件，反映中天城投（福建）建设有限公司存在拖欠劳动者劳动报酬问题。

经查，中天城投（福建）建设有限公司在承接阳光城檀悦项目中，拖欠16名劳动者劳动报酬共计79.7万元。2019年12月9日，龙岩市新罗区人力资源社会保障局依法对该公司作出《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期拒不履行。

2020年1月20日，龙岩市新罗区人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案件移送公安机关立案查处。目前，案件正在侦办中。

四、山东省查处济南守德建筑劳务有限公司拖欠劳动报酬案

济南守德建筑劳务有限公司，工商注册号370102200203813；地址：山东省济南市历下区趵北路6号蓝石商务中心1-412；法定代表人：周建。

2019年11月5日，山东省禹城市人力资源社会保障局劳动保障综合执法大队接到劳动者投诉，反映济南守德建筑劳务有限公司存在拖欠劳动者劳动报酬问题。

经查，济南守德建筑劳务有限公司在承建禹城市宜家摇篮住宅小区项目中，拖欠61名劳动者劳动报酬共计264万元。2020年1月3日，禹城市人力资源社会保障局依法对该公司作出《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期未履行。

2020年1月14日，禹城市人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案件移送公安机关立案查处。1月22日，该公司将所拖欠劳动报酬全部支付完毕。

五、河南省查处周口市磊诺建筑劳务有限公司拖欠劳动报酬案

周口市磊诺建筑劳务有限公司，统一社会信用代码：91411600MA47D62C9F；地址：河南省周口市川汇区七一路与周口大道交叉口康下楼兴旺塔西100米；法定代表人：蔡石磊。

2020年1月，河南省周口市人力资源社会保障局陆续接到劳动者投诉，反映周口市磊诺建筑劳务有限公司存在拖欠劳动者劳动报酬问题。

经查，周口市磊诺建筑劳务有限公司在承建周口泰和家园部分项目中，拖欠54名劳动者劳动报酬共计146万元。1月19日，周口市人力资源社会保障局依法对该公司作出《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期未全部履行，仍拖欠12名劳动者劳动报酬42.9万元。

2020年1月22日，周口市人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案件移送公安机关立案查处。1月23日，该公司将所拖欠劳动报酬全部支付完毕。

六、广东省查处祁阳县桂洋建设劳务有限公司拖欠劳动报酬案

祁阳县桂洋建设劳务有限公司，统一社会信用代码：91431121MA4PB9CH7J；地址：湖南省永州市祁阳县长虹街道办事处复兴路18号；法定代表人：王桂满。

2019年11月7日，广东省韶关市翁源县人力资源社会保障局接到劳动者投诉，反映祁阳县桂洋建设劳务有限公司存在拖欠劳动者劳动报酬问题。

经查，祁阳县桂洋建设劳务有限公司在承建翁源县永翔实验学校部分工程项目中，拖欠124名劳动者劳动报酬共计208.6万元。2019年11月12日，韶关市翁源县人力资源社会保障局依法对该公司作出《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期未履行。

2019年11月20日，韶关市翁源县人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案件移送公安机关立案查处。目前，案件正在侦办中，所拖欠劳动报酬已由该公司和施工总承包单位共同支付完毕。

七、重庆市查处湖南对外建设集团有限公司拖欠劳动报酬案

湖南对外建设集团有限公司,统一社会信用代码：91430000183767537H；地址：湖南省长沙市芙蓉区八一路10号天佑大厦10楼；法定代表人：莫湘林。

2019年12月2日，重庆市石柱县人力资源社会保障局接到劳动者投诉，反映湖南对外建设集团有限公司存在拖欠劳动者劳动报酬问题。

经查，湖南对外建设集团有限公司在承建石柱县城乡路网改造项目悦崃至黄水段二标段项目中，拖欠114名劳动者劳动报酬共计290.6万元。2020年1月9日，石柱县人力资源社会保障局依法对该公司作出《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期未履行。

2020年1月16日，石柱县人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案件移送公安机关立案查处。目前，案件正在侦办中，该公司已支付部分所拖欠劳动报酬共计160万元。

八、四川省查处四川邦得建筑劳务有限公司拖欠劳动报酬案

四川邦得建筑劳务有限公司，统一社会信用代码：9151010706007508XC；地址：成都市武侯区金航路119号附22号；法定代表人：罗吉。

2020年1月6日，四川省南充市南部县人力资源社会保障局接到劳动者投诉，反映四川邦得建筑劳务有限公司存在拖欠劳动者劳动报酬问题。

经查，四川邦得建筑劳务有限公司在承建南部县圣桦公馆项目中，拖欠185名劳动者劳动报酬共计633.6万元。2020年1月13日，南充市南部县人力资源社会保障局依法对该公司作出《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期未履行。

2020年1月17日，南充市南部县人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案件移送公安机关立案查处。目前，案件正在侦办中。

九、新疆维吾尔自治区查处新疆华文盛世装饰工程有限公司拖欠劳动报酬案

新疆华文盛世装饰工程有限公司，统一社会信用代码：91650100595922337Y；地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路一号美林阁小区1单元901号；法定代表人：阳盛。

2019年12月24日，新疆维吾尔自治区昌吉市人力资源社会保障局接到劳动者投诉，反映新疆华文盛世装饰工程有限公司存在拖欠劳动者劳动报酬问题。

经查，新疆华文盛世装饰工程有限公司在承建昌吉市乌伊西路亚中国际广场项目中，拖欠132名劳动者劳动报酬共计137.7万元。2020年1月17日，昌吉市人力资源社会保障局依法对该公司作出《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期拒不改正。

2020年3月30日，昌吉市人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案件移送公安机关立案查处。目前，案件正在侦办中。

十、新疆生产建设兵团查处新疆建咨园林艺术有限公司拖欠劳动报酬案

新疆建咨园林艺术有限公司，统一社会信用代码：91650105228802368D;地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路259号；法定代表人：朱建忠。

2019年11月，新疆生产建设兵团第五师双河市劳动保障监察支队接到劳动者投诉，反映新疆建咨园林艺术有限公司存在拖欠劳动者劳动报酬问题。

经查，新疆建咨园林艺术有限公司在承建城区“三供一业”改造建设项目中，拖欠170名劳动者劳动报酬共计259万元。2019年11月26日，第五师双河市人力资源社会保障局依法对该公司作出《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期未履行，拒不整改。

2019年12月4日，第五师双河市人力资源社会保障局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪依法将该案件移送公安机关立案查处。2020年1月20日，该公司将所拖欠劳动报酬全部支付完毕。

(责编：林露、李昉)