中国网民规模达9.04亿 在线应用有较大增长空间

人民网北京4月29日电（记者毕磊）28日，中国互联网络信息中心发布《中国互联网络发展状况统计报告》(以下称《报告》)，截至2020年3月，中国网民规模达9.04亿，较2018年底增长7508万，网络视频(含短视频)用户规模达8.50亿，较2018年底增长1.26亿，占网民整体的94.1%。对此，中国互联网络信息中心副主任张晓接受媒体采访时表示，受疫情影响，人民群众的消费、娱乐、学习、工作等活动迅速线上化、“云化”，大部分网络应用的用户规模呈现较大幅度增长，网民“八成在购物，九成看视频，七成用服务，一半在学习”。

在网络购物方面，截至2020年3月，我国网络购物用户规模达7.10亿，较2018年底增长16.4%，占网民整体的78.6%，有八成网民在网购。2020年1-2月份，全国实物商品网上零售额同比增长3.0%，实现逆势增长，占社会消费品零售总额的比重为21.5%。

在网络视频方面，截至2020年3月，网络视频（含短视频）的用户规模为8.50亿，使用率为94.1%，成为仅次于即时通信的第二大互联网应用类型，有九成网民在看视频。张晓认为，短视频平台与其他行业的融合趋势愈发显著，尤其在带动贫困地区经济发展上作用更加明显。

“全国一体化政务服务平台在疫情防控中发挥有力支撑。”张晓表示，疫情期间，国家及各地区一体化政务服务平台提供疫情信息服务，推行线上办理，协助推进精准防疫。截至2020年3月，我国在线政务服务用户规模达6.94亿，较2018年底增长76.3%，占网民整体的76.8%，有七成网民在使用政务服务。

“由于疫情的原因，全国大中小学校推迟开学，2.65亿在校生普遍转向线上课程，用户需求得到充分释放，在线教育应用呈现爆发式增长。”张晓指出，截至2020年3月，我国在线教育用户规模达4.23亿，较2018年底增长110.2%，占网民整体的46.8%，有一半网民在学习。

张晓认为，从统计数据看，未来我国互联网将呈现以下发展趋势：

一是网民红利将进一步释放。我国的网民规模已达到世界第一，但在农村和广大边远地区还有增长空间，市场大就是我们的优势。

二是在线应用有较大增长空间。疫情期间，人民群众的消费、娱乐、学习、办公等很多场景都线上化。疫情过后，用户使用习惯还将延续，并将激发更多创新应用发展。

三是政策利好持续驱动数字化发展。在新基建等政策持续驱动下，5G、工业互联网等加快发展，大连接形成大数据，驱动大智能，带来数字经济大发展。同时表示，数字红利将普惠于民，为老百姓带来实实在在的好处，助力人民群众的美好生活。

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