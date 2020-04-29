快手联合央视频直播卖货助力湖北 3小时成交8012万

人民网北京4月29日电（记者夏晓伦）“我有权威性，我有艺术性，我俩推荐的产品很有可靠性，我是南方人，俺是北方人，我俩推荐的产品适合所有人……”继“小朱配琦”、“祖蓝夏丹”组合后，4月27日晚，在央视频的快手直播间里，主持人朱迅、李梓萌组成的“央视Girls”组合带来出道首秀，3个小时的直播共带货8012万元湖北特色商品。

据统计，一组数字细节也显示了当晚直播间的火爆程度：27500包热干面、26000瓶酷我乳酸菌、16000袋精武卤海带、15000份周黑鸭鸭脖、12000份小龙虾、5000份咸蛋黄饼干等众多湖北优质好货在短时间内被“抢光”。

汉口二厂的果汁饮料受到网友青睐。

记者发现，直播中也是金句不断。“央视Girls”介绍商品时不忘带货初衷：“热水不是随时都有的，但是热心是一直都有的”、“这里边不含气，但是可以为武汉加油打气”、“这个温度有点热，主要是心太热”“除了爱美的心，还有善良的心”……

同时，两位主持人也变身砍价达人，以让利更多给消费者，助力销售更多的湖北优质商品。快手主播白小白则被朱迅的砍价能力逼得节节败退：“平时都是我砍别人价，今天我第一次被别人砍价”“今天真的是跳楼价了”……在直播间里，快手主播也为了带货唱情歌、变魔术，各式才艺轮番登场。

实际上，这是快手半个月内第三次与央媒合作助力湖北。

4月12日晚，快手联合央视新闻举办公益直播活动，售卖湖北商品。央视主持人欧阳夏丹与演员王祖蓝搭档，直播中还有十堰市副市长王晓、演员郑爽、演员蔡明以及66位快手带货达人。最终本场直播累计观看人次达到1.27亿，累计点赞1.41亿，当晚共卖出6100万元的湖北产品

4月25日晚，新华社“快看”财经平台联合快手及中国茶叶有限公司共同发起“春暖茶先知 复苏从鄂始”湖北绿茶专场帮扶活动。主持人关凌、歌手平安携歌唱家于文华及多位快手达人直播卖茶助力湖北和中国茶产业复苏。当晚活动共获得近3000万人观看、358.8万人点赞，持续维持同时在线人数10w+。

频繁与主流媒体平台合作，也让快手受到了各方的关注。一位业内人士在接受记者采访时表示，快手电商逐渐成为当前主流电商平台之一，也正在获得多方的认可。“此次与多家主流媒体合作助力湖北的系列活动，将正能量的传递实现了一加一大于二的效果，越来越多的带货量也说明了这一点。”该业内人士表示。

日益增强的卖货能力也为快手电商平台提供了发展基础。公开数据显示，2019年，有超过1900万人从快手平台获得了收入，有500多万人来自国家级贫困县。其中，国家级贫困县在快手卖货人数约115万人，年销售总额达到193亿。

自疫情发生以来，快手也一直坚持公益，助力湖北。早在1月，快手就向武汉市政府捐款1亿元人民币和5万个N95口罩，随后又陆续联合主流媒体、医疗、教育等单位，展开多项针对疫情时期的权威信息传递、防疫知识普及以及为在线教育提供技术支持。

4月，快手推出“快复工”计划，不设限免除湖北电商全年技术服务费。快手还开启了“快人一步，助力湖北重启”计划，将有666名快手主播扶持10万名湖北商家。同时，针对湖北企业，快手出台了重点帮扶名单。

“扶持湖北商家、振兴湖北经济，快手邀你一起为湖北拼单。我们将来自全国各地的爱心，用最真诚实在的方式送达湖北人民心中，一起携手见证湖北重启，经济复苏。这样的公益活动我们还将继续推出，快手将持续利用平台优势和直播电商新形式助力全国各地复工复市以及经济发展。”快手相关负责人向记者表示。

(责编：夏晓伦、毕磊)