“数学废柴”也能考进前三 作业帮初中数学给你196个逆袭大招

“数学废柴”的转身

山东青岛的初二学生周博，过去一年多，数学一直比较差。

“班上的同学总说我在数学上是个废柴。”周博说自己的情况从初一后变得糟糕。他回忆说：“初二慢慢接触到几何题，我就发现每一节数学课后总是一头雾水，数学老师从开始对我满怀信心，到最后对我不管不问。”

数学成绩往往和学习兴趣成正比。周博当时“每天上课心不在焉，望着屏幕，发着呆”。直到有一次，周博心血来潮，认真地听了半节作业帮直播课的数学课。他发现竟然听懂了，记住了几个大招，还有一些题的简单解法。接下来的每次周考，他发现试卷上好多题目的模型，都在作业帮直播课上听到过。经过一年的学习，周博的数学成绩，稳定在全班前三。

让周博的数学“起死回生”的作业帮直播课，是时下主流的在线直播班课程之一。借着直播课的帮助，像周博这样被同学称为“数学废柴”的后进生，依然有翻身的机会。从差生到优生的转身，有时只需要一个假期。

这是作业帮直播课初中数学课带来的改变。这样的可能性，源自多年打磨的教学体系。成立六年来，作业帮及其旗下产品月活跃用户超过1.7亿，教学体系也有了诸多质变。就像武林高手琢磨武功秘籍那样，作业帮初中数学老师梁勇和团队从一间7平米的“小黑屋”起步，历经数年打磨搭建出“大招体系”。这套"大招"已成为作业帮初中“帮数学”课程体系的核心之一。

凭借多年的教学经验作储备，招式的诞生可说是水到渠成。“海盗埋宝”、“胡不归”……每一招对应的都是中考必考的重点题型，可谓刀刀见血。最终，196个大招有了雏形，并且汇聚成体系。“如果说，知识点就像天上的星星，那么这一次，意味着星星被串联起来，作业帮直播课初中数学体系第一次形成了星座。”授课时间超过1000小时的作业帮直播课老师徐丝雨说。

“海盗埋宝”

星座汇集到一起，进而形成星云。196个大招体系、162个易错点、985个知识点和梯度分层式教学，加上从清华、北大等优秀高校毕业的众多名师……这一切，共同构成了作业帮初中数学的“教学宇宙”。

从线下到线上

初中数学是公认的难点。从小学过渡到初中，数学开始融入了函数、几何等知识点，这要求孩子们升级到新的思维模式和学习方法。而一旦无法适应，便会一步步输给同龄人。

2016年前，普遍的方法是在线下找补习班补习。

那是一个近乎草莽的年代。身为作业帮初中数学团队开山元老之一，梁勇说：“线下补习班，容量有限，数量繁多，不同的老师教学质量良莠不齐。” 2012年，他刚踏入初中数学教培领域，想找一个优质老师去听课。他发现不仅筛选上有难度，有时候好不容易找到了，三四十人的班还被迅速报满。

“2012年，还没有作业帮直播课这样的课可以听。在线下培训班教数学的时候，我发现这个行业挺乱的。”跟他一起的同事，许多人处于“混日子”的状态：在线下课堂上讲一道题，学生们分析五分钟，老师黑板上再写五分钟，做完了再讨论十分钟，最后二十分钟做课堂练习，一节课很快就混过去了。

最后的结果是，补课费交了，课上完了，却学不到什么东西。

跟作业帮直播课精心打磨的课程相比，用“粗糙”来形容当年的教育方法也不夸张。梁勇介绍说：“我们现在每堂课都要有设计，要追求讲课的艺术。比如，我们要讲七道题，这几道题属于哪几类，涉及哪些知识点，有哪些解题大招，可以总结出哪些技巧……这些我们都会照顾到。在当时，讲七道题，就把七道题讲完就完事了。”

2017年来到作业帮直播课的徐丝雨，之前也在一家知名的线下教育集团担任学科负责人。对于线下和线上的区别，她感触颇深：“在线课有两大特点，分别是高效和细节。对老师的所有评价，都会第一时间反映在评论和留言里。如果上直播课还抱着混的心态，你会发现没有人愿意再上你的课。”

一节2小时在线课所包含的内容，在学校里往往要上到两个星期。知识点经过提炼、拆分、重构，学生们学到的不再是某一道题的解法，而是针对一整类题的“大招”。 看到了线下培训的乱象，梁勇来到作业帮直播课时心怀抱负。他自小家中贫穷，从大学起就开始做家教。命运的改变是相互的。一方面，他作为老师改变了众多学子的命运；另一方面，从大学起的家教经历也改变了他的命运。从研究生毕业时，他已经是有七年教学经验的“老教师”了。

作业帮直播课数学老师梁勇

在2016年来到作业帮直播课之前，梁勇的生活朴素而执着。在2012年到2016年之间，他在北京月租500块的房间里，每天琢磨着怎么把教学搞好。每年初中各类考试真题，他都会第一时间打印出来，一边刷题，一边总结思路，“想一些其他老师不会想的问题，比如规律和共性”。当时他没有电脑，笔记全靠手写，有时候一天就写完一只中性笔。由于写得太投入，他常常不知不觉就睡着了，中性笔还握在手里。他家的被子上，一道又一道的笔痕，就是当时握着笔睡着的证明。

当作业帮直播课遇见了像梁勇和徐丝雨这样坚持搞好教学的老师，两者之间就产生了化学反应。

开启“秒题”模式

遇见作业帮直播课之后，徐丝雨老师记得很多事。

她记得自己在作业帮直播课入职的日子，是2017年5月16日；也记得第一次在作业帮直播课上课的情景。此前，她已经当了4年的线下课教学老师，但她发现要上好直播课，其实并不容易。 “

备第一节课，我花了一个星期。”徐丝雨感慨道。相比如今有明确分工的作业帮直播课，2017年的教学和教研工作，都只能靠老师个人摸索。摸索的结果就是效率不高。她当时所带的初一班，满班是800人，结果只有300多个学生报名。

作业帮直播课数学老师徐丝雨

这样的情况不只有徐丝雨一个老师遇到。作业帮直播课急需一个更适应线上教育、更贴近学生的新体系。2018年，梁勇老师参与了当时体系的搭建。他和其他老师一起，先从整体框架入手，整理出统一使用的模板，同时采用经过老师们共同认可的教学逻辑，保证授课的一致性。

接下来，为了方便老师加入例题和练习题，梁勇还参与构建了教师专用的教学题库。这个过程就如同愚公移山，各种各样的真题和拓展题被不断地添加进来。滴水穿石，到了今天，这个精修题库的规模已经超过了十万道题，全都是经过精挑细选、各项考试数据完备的题目。梁勇总结说：“基本上所有的题都能立刻搜到，并且添加到讲义里。”

近一年的时间里，梁勇都在琢磨如何更新初中数学的讲义。他认为：“以前的讲义存在问题。比如，有的老师带尖端班时，自己弄了一套讲义。等到这个老师改带提升班的时候，他就把讲义里几道难题删掉，就当作提升班的讲义了。这是不可取的。”

在教学体系逐渐成熟之后，作业帮直播课的班型进行了进一步的细分，分为了提升班、尖端班、冲刺班以及理科实验班。因此，每个班型都要专门定制相应的讲义。梁勇说，为了与分层教学相配合，“大招体系”应运而生。

梁勇形容这是一个“关小黑屋”的过程。实际上，在之前的直播教学里，每个老师都有各自的大招，“只是当时各自用各自的招数，没有统一起来，形成不了规模”。从那个“小黑屋”起步，所有的初中数学老师聚在一起讨论了好几轮，梳理出初中数学的所有“大招”，一共196个，正好是14的平方。

每个大招都对应一个解题技巧。比如大招之“海盗寻宝”，就是通过几何方法寻找出埋藏的宝贝，对应的是几何方面的知识点；又比如“胡不归”，描述的是一个姓胡的小孩，在不同的路面上走路会有不同的速度，对应的是最短时间路程问题。这些题目均为历届的中考真题。梁勇发现：“每次数学考试最后一道大题通常很难，学我们的大招之前，做完可能要二三十分钟，学会了大招之后，可能五分钟就解出来了。”

“大招体系”抓住了每道题型的“七寸”，多题一解则是作业帮初中数学的另一大特色。千变万化的数学题目被一个解法归为一类。对于学生来说，只要学会归类思维，便可做到举一反三，降低学习成本。最终，这两大特色构成了“帮”数学的核心。

教学体系成型之后，徐丝雨对于在线教学上的困扰也迎刃而解。如今，每位教学组的老师手上，都有一份初中数学知识点总表。这份总表是由教研组团队精心打造的，细分到每一个章节的每一个知识点，事无巨细，一共985个。就像前线打仗的将士有了稳定的后方支持，老师们讲起课来，轻松多了。

从个体到整体的蜕变

整体与个体的改变常常相伴发生。

优秀的团队，必然吸引更多优秀的老师。作业帮初中数学团队仅清北毕业的名师就有5位，包括有11年教龄、顶级金牌教练刘杨老师；一路保送、从北京四中理科实验班考入北京大学的刘璐老师；清华联培硕士杜艺波老师等。加上浙江大学、南开大学等名校毕业的老师，共同打造了一支高屋建瓴、深入浅出的教师队伍。

徐丝雨最开始的报班人数，800人的满班只报了300多个，这也成为了她历史上最少的在线班人数。往后，随着教学水平和人气的提升，她几乎每推出一个新班，学生都会爆满。

学生们喜欢叫徐丝雨“雨神”。能被成为“神”的老师，自然有其神奇之处。她有着1000个小时以上的在线教学时长，在作业帮直播课老师评价上，获得了2万多条评价，评价度为满分5星好评。只要你花时间翻看一下徐丝雨的学生评价，你就会发现许多学生在听了徐丝雨的数学课后，学习命运发生了改变。

作业帮“大招体系”的好处在于，不仅使解题成为了一件容易的事，而且使数学学习成为了一件快乐的事。梁勇观察到，“对数学的厌恶，最初都是从不会做题导致的挫败感开始的”。而这位老师最擅长的事情，就是让学生们从“不会”到“会”，从厌恶到喜欢。

以几何为例，当题目出现时，梁勇会将题目和结论藏起来，“要证什么不告诉你，要求什么也不告诉你，就一起来看图”。随后，他带领学生分析一个几何图形的所有可能性，让学生一看图就知道大概会有什么类型的问题。当一个图形被分析完，他再把题目亮出来，学生们一看，原来这道题已经在不知不觉中解决了。

善于提炼和总结，也是梁勇区别于其他老师的一大特色。他总结说：“一个数学老师教得好不好，从他最开始的三句话里就能看出来。”

比如“几何最值”问题，一直是许多初中学生苦恼的难点。梁勇将其归纳总结，提炼出三句话。第一句话是“无运动，无最值”。他跟学生说：“一道题它敢问你最值，就说明肯定有东西在运动，否则它只能问你这个角多少度，或者线段多长。”

初中数学“最值问题”

紧接着，梁勇的第二句话就来了，“当你不了解一个点的运动特点的时候，谈最值是奢侈的”。这就要求学生们掌握点的运动模式，这是求最值的基础。

最后，第三句话总结出所有初中最值问题的关键所在。梁勇发现在初中数学里，所有可以接受的点的运动只有两种：一种是点在直线上的运动，另一种是点在圆上的运动。

梁勇所归纳的“三句话”，基本上涵盖了最值问题的核心部分。这些概念是如此的精炼，以至于有的学生听完他的课，说自己“悟了”。有时候线上开家长会，梁勇啥都不说，光把自己班上中考数学考满分学生的展示一遍，就足以证明自己课堂的效果了。

2020年，作业帮直播课初中数学进入了一个新阶段，四季教材体系已然完善。寒暑，向学生输入985个知识点、经典例题，预习知识，夯实基础；春秋，主打162个易错点、传授196个大招。体系的成熟，带来的是家长的认可，以及学生报班数量的进一步猛增。

今年，徐丝雨的学生数量再次打破记录，她的班上学生数量已经达到了4000人的规模。如果算上其它几个班，她的总教学人数超过了1万5千人。不分地域，不分阶层，输出同样优质的教育内容，只有在线教育才能赋予老师这样的“超能力”。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)