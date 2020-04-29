从被动防御到主动安全 企业信息安全已成企业发展命脉

企业信息安全不仅关系着企业网络、主营业务系统的安全稳定运行，而且还直接影响企业管理效能和核心竞争力发挥。IDC数据显示，2019年，中国网络安全市场总体支出约为73.5亿美元，政府、通信、金融仍是中国网络安全市场前三大支出行业，占中国总体网络安全市场份额的60%左右。2019年至2023年，中国网络安全相关支出的复合年均增长率为25.1%，增速领跑全球，2023年，支出将达到179亿美元。

2019年12月，工信部发布了《工业互联网企业网络安全分类分级指南（试行）》，对工业互联网企业网络安全分级进行规范，进一步的明确和落实了企业网络安全责任。由此可见，企业信息安全已成为企业发展命脉，重要性日益凸显。

随着大数据时代的来临，数据已经渗透到当今每一个行业和业务职能领域，成为重要的生产因素。数据存储、计算、整合及其利用为许多企业提供了更为便捷的互联网服务。在网络环境日益紧张的情况下，北信源打造了大数据驱动下的网络边界安全、主机安全、数据安全、服务器安全、云安全、工控安全和反病毒等产品的完整信息安全产品体系，全面覆盖国产终端、服务器和硬件平台，北信源目前已有多款国产化安全产品入选国产化信息产品《适配名录》。从人、终端、攻击防范三个维度提升了国产化信息产品的安全防护能力，为基于国产操作系统的系列安全保密产品的推广应用提供新一轮驱动力。

中国网络安全市场环境中，2019年安全软件和安全服务支出比例分别为16.7%和20.5%。移动互联网的飞速发展，促使企业衍生出更多办公需求，移动办公应用在提供极大便利的同时，也为企业带来了更多的安全隐患。北信源打造出“新一代安全通信聚合平台-信源豆豆Linkdood”，产品安全性高，有效满足了万物互联时代的安全即时通信需求。信源豆豆除了采用私有服务器来保护通信信息外，还开发了保密功能。另外，为了保障音视频通讯的安全性，还使用安全信令、身份验证、对等监控、媒体加密等多种手段来全方位保障企业音视频通讯的安全性。

信源豆豆还支持第三方的多类型应用，并针对不同企业用户的需求和应用模式提供完善的解决方案，完美解决了远程办公模式与企业用户现有业务的无缝集成。由于其兼容国产设备、加密通信、私有云架构、数据安全防护等方面的优势，信源豆豆用户已经涵盖了政府、金融、能源、公安、军工、军队等行业，其中在党政军领域已经实现了全覆盖。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)