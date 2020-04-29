4月28日，全民K歌全新7.0版本正式上线，从视觉设计、K歌体验和视频化等方面进行了全方位升级。
据悉，随着当下用户普遍对录唱作品有视频化的需求，本次的版本升级不仅让用户一键即可为自己的录唱作品配上动态的歌词频谱海报MV，高效便捷的实现音频可视化；而且用户还可上传自己的照片自动生成音乐影集视频，或者选取K歌丰富多样的自带MV模板。
外观方面，7.0版本在界面布局上最大化的突出内容，是将页面的关注焦点全面回归到发现用户发布的歌曲作品上，让更多身边的好声音能被听到被看到。另外，全新7.0版本更是贴心地在录唱的歌词界面提供了标准、大、特大三种字号，让“歌词更好看，调大调小你说了算”。
腾讯音乐娱乐集团副总裁侯德洋表示，随着技术的高速迭代，网友偏好的快速变迁，用户对娱乐社交形态的更深层次需求也在不断提升。无论是即将到来的5G时代还是现下当红的颜值经济，对全民K歌来说既是机遇，也是挑战。全新升级后的全民K歌7.0版本在互动和内容形态上将展现出行业前瞻性，除了本次升级的核心理念“7.0更好看”之外，我们无门槛的视频化能力也将为用户、音乐人提供了更多元化、更具包容性的UGC创作生态。
侯德洋指出，“更好看”只是我们全新7.0版本迈出的第一步，未来的全民K歌将继续在音乐娱乐社交方面砥砺前行，不断拓宽自己独有的K歌内容“声”态，为用户带来更加丰富有趣的K歌体验。（牛广文）
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