“百城县长直播助农”湖南专场启动，“直播+短视频”成乡村振兴新农具

作为互联网时代下创新助农的一大潮流，“直播带货”正如火如荼地发展着。据悉，今年快手平台启动的“百城县长直播助农”活动，已进入全国24个县域、触达海南、广西、河北、河南、山东、陕西、新疆、辽宁、湖南等地，举办50余场线上直播助农活动，并计划面向全国发起“县长代言直播带货”活动，结合地区特色，推广地区文旅、非遗及区域产业，从不同角度展现各地风貌。

活动将通过区域县长们的影响力、地方政府及媒体资源，帮助农户将农产品推广销售出去，同时积极带动当地电商发展，实现“造血式”帮扶。

记者获悉，4月29日至5月13日，快手在国务院扶贫办、国家广电总局、湖南省网信办、湖南省商务厅的指导下，将联合红网“湘农荟”打造六场湖南专场直播，走进湘西及湘南的少数民族地区，陆续挖掘桑植、城步、永顺、桂东、平江、浏阳的特色、优质农产品，活动同时会在学习强国APP“直播中国”频道同步直播。

（位于长沙河西王府井的户外大屏，滚动播报湘农荟与快手携手助农直播的公益海报）

届时，城步县杨博理县长、城步县刘书军副县长、桑植县袁宏卫副县长、永顺县向海军副县长、桂东县扶秀娟副县长、平江县杨宇副县长、浏阳市周明副市长将走进直播间当“网红”，代言特色产业，专业解读当地名俗，地理优势，生产环境，同时进行直播带货。通过直播接力，快手连同“湘农荟”一站式寻找优质产品、促进产销对接、形成品牌效应、助力乡村振兴。

（长沙西收费站的LED大屏上，滚动播报湘农荟与快手携手助农直播的公益海报）

据了解，城步县的灯笼泡椒、百花蜜；桑植的茶；永顺的腊肉、豆腐、蒿子粑粑；桂东的玲珑王、高山冷水红米等20多款特产；平江特色酱干和浏阳的腐乳、泡菜将登上直播间。期间，主持人随机连线当地农户及乡贤，地道解读产业现状及品牌故事，网友可通过快手轻松下单。

2020年以来，信息化助农行动紧锣密鼓，让农产品、优质地方特产插上信息化翅膀，快速飞出大山田间，奔向千家万户。

结合地方政府、媒体资源，将直播场景、形态进一步放大，让当地政府领导，农户，采购商，网友“云上”交流，形成一笔笔有效订单。让数字成为新农资，直播+短视频成为乡村振兴新农具，快手正朝着这个方向聚力前行。（郑梓）

(责编：许维娜、夏晓伦)