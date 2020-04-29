快手与佛山达成战略合作 布局城市“新基建”助力“佛山制造”

4月29日10点，快手科技与佛山传媒集团共同召开“助力佛山制造电商直播系列行动”发布会暨快手“佛山创新发展中心”揭牌仪式。今后，双方将在佛山市委宣传部、佛山市委网信办、佛山市商务局的指导下，在媒体融合、政务新媒体和城市形象传播、直播电商、数字经济等领域开展全面、可持续的战略合作。

受疫情影响，此次仪式变“面对面”签约为“屏对屏”签约，不仅是与会双方在线相聚，所有网友都可以进入“快手正能量”（ID：40300005）和“快看佛山”（ID：1368505333）直播间。据统计，签约仪式累计在线观看人数超过100万人。

仪式上，快手科技高级副总裁余海波表示：“在佛山，平均每4个人就有一位是快手活跃用户。从政府机构到媒体单位，从中小商家到普通市民，佛山对短视频、直播等新业态的理解和运用，令我们印象深刻。此外，面临着粤港澳大湾区建设的历史机遇，面对着疫情之后传统制造业转型升级的重大挑战，佛山市委市政府高屋建瓴，积极拥抱互联网，用好新兴媒体平台的决心也令我们十分钦佩。”

此次快手将与佛山传媒携手创建快手“佛山创新发展中心”，推动短视频全业务产业链条在佛山实现落地，聚拢短视频、直播、网红、电商等上下游企业资源，谋划打造短视频行业产业链、网红工厂和数字文创基地，推出一批引领数字经济发展的标杆性项目。从与佛山的合作出发，快手也将助力更多城市加速布局“新基建”，为新经济发展注入新动能。

针对佛山中国重要制造业基地、全国民营经济最为发达地区之一的特点，快手“佛山创新发展中心”将于年内展开六大系列行动。

“佛山泛家居电商直播带货”系列专场：依托快手平台，联动政府部门、网红大V，组织佛山泛家居企业多场直播带货系列活动，涵盖家电、家具、建材卫浴、服装、食品类等行业，助力佛山泛家居企业复工复产，打造网上泛家居产业集群。

“云上新会展”——5G媒体技术服务进企业活动：将探索以“5G+4K+AI”融媒体技术驱动的新会展，为佛山企业开展直播化营销提供线上线下的全方位服务。

“佛聘行动”系列网上招聘宣讲会：佛山电台联合佛山市人社局、市政数局等单位，通过互联网搭建“云宣讲”平台，为佛山企事业单位开展云招聘、云宣讲。

“设计美学家”泛家居产品设计师系列宣讲活动：通过快手和花生FM的平台资源，通过在线直播访谈的形式，展示泛家居产品设计师的设计理念和设计美学，向消费者推广佛山家居用品品牌。

“公益助农”佛山农副产品公益电商行动：通过快手平台短视频+直播，为佛山的农副产品开拓网上销售平台。

“请驻村书记代言”网络助推消费扶贫公益行动：发动佛山网协协会网络传播与短视频专委会成员单位、快手大V在进行直播带货，发挥对口扶贫村驻村书记的“代言人”作用，推动解决佛山对口扶贫凉山、湛江、云浮等地的农产品滞销，打赢脱贫攻坚战。

市委常委、宣传部部长郭长勇表示：“佛山是改革开放的先行地，2019年GDP超过万亿，而且规模工业产值也有2万多亿，去年底，工商登记的市场主体有70万左右，应该说，佛山是一片值得深耕的沃土。接下来，希望大家在传统行业的跨界融合、数字经济与实体经济深度融合发展等方面做好文章，也为佛山高质量发展助一臂之力，更好地满足人民群众对美好生活的新期待。”

佛山传媒集团党委书记、管委会主任、总编辑宋卫东表示：“双方签订战略合作协议，具有时代和战略的意义，将为佛山制造在直播电商时代拓展线上市场提供强大的支撑。”双方携手合作，将共同推动佛山的正能量传播，促进政务公开，展示佛山形象，凝聚社会共识，共同实践出具有探索意义的“佛山经验”。

记者获悉，此次快手科技与佛山传媒集团达成的战略协议，在成立快手“佛山创新发展中心”的同时，还将谋划打造“快手大湾区产业直播创新中心”，加大直播电商等数字文化创意产业研发、孵化力度，逐步构建“众创空间—孵化器—加速器”全链条创新创业创造服务体系，引领助力打造三龙湾数字经济企业总部集群。

同时，双方还将推出佛山政务媒体快手矩阵，在快手开设城市专页，接入佛山城市问答等多项便民服务功能，并在政务联合宣发、政务榜单体系共建方面作出尝试，比如为佛山各级党政部门打造线上新闻发布会，为佛山云招聘、招商政策推介、文旅活动、佛山制造推介等提供全国流量推广。

此外，“快手佛山创作者学院”也将成立，成为佛山打造短视频创作者孵化、直播、电商业务培训交流平台。在此基础上，双方将共建直播电商基地，探索以“5G+4K+AI”驱动的新电商，为佛山企业开展直播化营销提供线上线下的全方位服务支撑体系；打造“直播商学院”平台，满足佛山企业拓展线上营销市场的需求；打造“大湾区电商购物节”、佛山泛家居企业“超级品牌日”品牌专场、“美食城市记录官”“佛山特色产品库”等线上线下系列活动。（郑梓）

(责编：许维娜、夏晓伦)