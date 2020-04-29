再来10个亿？雷军喊话：董大姐，五年的赌约要不要继续？

27日晚间，中央电视台《新闻1+1》栏目分别视频连线格力电器董事长兼总裁董明珠和小米集团创始人、董事长兼CEO雷军进行访谈。在访谈中，雷军隔空喊话董明珠：“五年的赌约要不要继续？”此前，长期备受关注的格力与小米10亿赌局以小米落败结束。

如何应对危机？“创新”“科技”

谈到疫情影响，雷军表示，小米受到的影响挺大，但在各行各业里，相对比较少。主要影响分三个方面：生产问题，2月、3月工厂受到很大影响；需求问题，2月、3月很多零售店都关门了；国内基本恢复后，国际形势压力很大，现在全球各个国家都在封城、封国的状态里。不过，雷军也表示，总体来说，比较乐观的是手机行业，手机是刚需，所以相对来说恢复得最快，目前国内无论是(手机)生产还是消费都已经恢复正常了。

关于小米年度目标，雷军称，这次疫情对我们的影响相当于一年少了一到两个月的时间，总体偏乐观，维持原有目标，做一点微调，还要动员全球各地的全体员工，努力往前冲，只有这样才能完成这个目标。

而谈及疫情对格力的影响，董明珠坦言，影响很大，一季度收入少了300个亿，虽然春节后开始复工复产，但是由于门店不能开，小区不能进，所以基本上是零收入。她表示，疫情眼前的现状是所有人都要去面对的，唯一要做的就是要勇敢面对，但是不能就此不前，还是要用心去思考怎样解决现在的问题。

关于格力今年的目标，董明珠表示，疫情虽然控制住了，但是不能掉以轻心，一定要把安全摆在首位。第一要呵护员工，第二要呵护消费者，第三在这个特定环境下，股民都在着急，企业效益突然下滑了300亿的销售，效益怎么样？他们的利益怎么样？这都应该在考虑之中。她提到，格力的杀病毒净化器，现在已经从市场上感受到需求，到目前为止，才一个多月时间，已经有一万多台净化器送到消费者手上，“我认为未来一定是很好的。”

此外，两人均谈到如何应对危机。

关于企业如何过冬，雷军认为，遇到困难不要慌，信心和勇气是最重要的，因为只要有信心，就能把问题分析清楚，拿出解决方案，所以第一点就是要有勇气和信心。要严控成本，提升效率，有时大家可能只知道严控成本，提高效率才能真正通过冬天的考验。此外，还要持续创新，只有创新能够穿越整个经济周期。

关于在疫情的危机中看到的机是什么，董明珠答道：科技。“要掌握科技，因为随着人们的生活水平不断变化，他的需求、他的品质也在提高，他需要有更多带有科技含量的，给他生活带来便利的、健康的产品对他们才是有价值的。所以我们更加重视重资产，而不是过多倾向于轻资产，只有自己掌握了对品质的控制，对技术的升级研究，才能给消费者带来他真正想要的东西。”

再约五年？

2013年12月12日，在央视财经频道主办的第十四届中国经济年度人物颁奖盛典上，雷军与董明珠就发展模式展开激辩，并打下10亿元天价赌局。雷军称五年内小米营业额将超过格力，如果超过的话，雷军希望董明珠能赔偿自己一元钱，董明珠回应称如果超过愿意赔10亿。

2018年12月2日，2018中国企业领袖年会期间，董明珠表示，格力在2018年的营收将达到2000亿元，与雷军的赌局已经基本胜出。2019年4月28日，格力电器披露年报，2018年营业收入1981.2亿元，同比增长33.61%，击败小米的1749亿元，董明珠正式赢得与雷军五年前定下的“十亿赌约”。不过在此之前，董明珠曾在2019博鳌亚洲论坛上对媒体表示，自己没有去找雷军要钱。

在27日晚间的访谈上，两人先后分别与央视主持人白岩松视频对话，并未“云聚首”。提到与董明珠的赌约，雷军表示，格力是中国制造业的代表，祝福格力在危机面前也能加油，能够顺利渡过这次危机。他说道：“提一个问题的话，我想说，我们共同加油，看看这五年董大姐跟我的打赌是不是还要继续？”

对此，董明珠回应称：“我跟雷军很熟悉，也算是朋友，希望以后能互相促进，用更大的更好的优质的竞争心态。通过竞争，各自在研发技术上拿出更高的水平，推动社会进步，这是我们要做的。”她指出，随着时间推移，线上线下已经是一种新的模式，它不存在线下打线上，线上打线下，只是用更快捷的方式，让消费者感受到这种运营模式给他们带来的便利是最重要的。

董明珠谈直播带货：想的不是带产品，是体验

在访谈中，董明珠谈到格力生产口罩一事。她表示，疫情刚开始时，格力并没有研究口罩，而是研究有什么方法能与病毒抗衡。在研究时得到政府通知，要求智能装备公司做口罩设备，就马上组织口罩设备团队去做口罩设备，但是口罩设备做完以后，又看到口罩非常奇缺，所以才开始做口罩，现在每天生产60万个口罩。

此外，董明珠还谈到近日在抖音的直播带货首秀。她表示，格力有几万家专卖店的营销队伍，现在在疫情面前，有很多消费者有同样的需求，但他们不能去逛店，所以这次通过线上直播，希望把线下几万家专卖店组织起来，把线上线下组合起来，组成一个更完美的营销体系，可以满足不同人群的需要。她说：“从这一天直播的时候，我想的更多的不是想带产品，而是一种体验。”

董明珠还谈到中小企业困难，她表示，随着疫情好转，我们的市场、安装空调开始逐步回升。董明珠表示：“中小企业的困难实际上就是大企业的困难，因为中小企业有时候是孤立的，它没有完整的、真正科技含量的技术支撑，而我们可以带着他们一块儿，所以我觉得在我这儿的供应链上不认为中小企业会出现很大的问题。”

(责编：毕磊、夏晓伦)