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华星光电加速布局AMOLED 李东生：坚定在武汉发展的信心

 

2020年04月29日15:19  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京4月29日电（记者毕磊）近日，TCL科技董事长李东生在接受记者采访时透露，华星光电计划在目前光谷t3、t4两大项目基础上，继续追加投资。

　　“过去一年，武汉华星光电的研发投入高达12.7亿元，公司3000多名研发人员，为了不断缩小与国际巨头的距离、改写我国‘缺芯少屏’的格局，正夜以继日工作。”

　　2020年第一天，武汉华星光电官微正式发布，“武汉华星光电6代柔性AMOLED产线量产出货”。李东生介绍，这条t4产线，也是国内第1条主攻折叠显示屏的同类产线，企业已追加投资，将350亿投资增至390亿，产能将从每月45k增至48k，另一条t3产线也增加了超10亿元的投资。同时，t4产线的二期、三期将加快进行，4月20日已搬入首台主设备。7月相关设备将陆续到达武汉，到年底，三期设备到厂开始安装，明年下半年，设计产能争取达产。

　　李东生表示，整体来讲，华星光电在应对新冠肺炎疫情当中表现不错，第一季度整个销售是增长了25%，增长主要是来自深圳华星、惠州华星的业务增长，武汉华星光电在武汉封闭离汉通道期间，供应链受到一定影响，但仍保持一季度同比去年销售基本持平。

　　“2020年，华星光电业务将会有两位数以上的增长。”在采访中，李东生也表现出对华星光电的信心。

　　据介绍，该公司自3月下旬完全恢复产能，多晶硅产线保持满产，柔性OLED生产已恢复疫情前的产量，4月份当月销售已超过公司预期。该公司计划在二季度实现原定营收目标，并在下半年弥补一季度损失的产量，武汉华星光电的全年目标保持不变。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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