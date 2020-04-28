50倍潜望变焦+5G网络 小米10青春版正式发布

人民网北京4月28日电（记者毕磊）27日，小米正式发布了全新小米10青春版，有四季春奶绿、葡萄西柚、白桃乌龙、蓝莓薄荷、黑巧风暴五种配色，售价2099元起。

据悉，小米10青春版机身厚度仅7.88mm，是一款轻薄5G手机，同时还拥有旗舰机才配备的潜望式光学变焦镜头，5倍光学变焦，最高50倍数码变焦。

核心配置上，小米10青春版采用骁龙765G，支持SA/NSA 双模5G网络，悬浮式热管散热，内置4160mAh大电池，保留3.5mm耳机口，搭载1216超线性扬声器，并通过Hi-Res Audio认证。此外屏幕指纹、全功能NFC、红外遥控、线性马达等高规格配置一应俱全。

据了解，小米10青春版4月30日全渠道首卖，6GB+64GB版2099元，6GB+128GB版2299元，8GB+128GB版2499元，8GB+256GB版2799元。

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