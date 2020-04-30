推动农业绿色发展（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

位于长春市双阳区的欣铭农民专业合作社采用精量免耕播种机播种。

石 雷摄

4月17日召开的中央政治局会议指出，要抓好农业生产和重要副食品保供稳价，夯实农业基础。打牢基础，绿色兴农，今年将继续坚持农业绿色发展的方向，进一步加大工作力度。

科学耕作合理施肥、专业植保农药减量、科学灌溉有效节水……眼下，各地多措并举推动农业绿色发展，将农业供给侧结构性改革向纵深推进。

——编 者

吉林农安——

科学耕作 合理施肥

本报记者 祝大伟

今年备春耕，吉林省农安县哈拉海镇创业村农民杨守奎带领合作社五十来户农民，开着拖拉机，拖挂上埋管机器，把两指多宽的黑色滴灌胶管埋进垄里。

大蒜、珠葱及辣椒“三辣”种植是哈拉海镇的支柱产业。64岁的杨守奎是种植“三辣”的老手。

“滴灌，不就是给作物‘打吊瓶’吗，每滴水肥都不浪费，可到底省多少，得试一年看。”今年，合作社拿出3.9万亩地尝试旱作节水浅埋滴灌水肥一体化的种植技术，杨守奎要亲自看效果。

农安县地处松辽平原，耕地总面积608万亩，是全国排前列的农业大县。

“从玉米种植情况来看，相同产量，能减少肥料30%左右。”吉林省农科院现代农业技术专家刘慧涛说，“三辣”作物的滴灌也是化肥减量增效的需要。

距离哈拉海镇30多公里的小城子乡西王家村，紧邻松花江。今年58岁的农民徐国臣，就是从西王家村走出来的，在全县推广玉米秸秆覆盖还田保护性耕作技术已经好几年。

徐国臣先成立农民合作社，随后又组织合作社联合社。如今，他们联合社已经吸收200多家合作社，经营了农安县的75万亩耕地。

2015年开始，徐国臣尝试玉米秸秆覆盖还田，用免耕机进行播种耕作，当时只推广了45亩地。

徐国臣知道，大伙都在观望。“满地秸秆，咋种？”

“一家子有爷俩爷仨的，种300亩地，就很辛苦了。”徐国臣说，一台两行的免耕播种机，一春天就能播种1200亩地。

秸秆覆盖地面，机器直接播种，省去秸秆离田、起垄等一连串的环节，新技术提高了耕作效率。同时，还能够减少水土流失，减少杂草生长。

据测算，秸秆全覆盖免耕5年后，土壤有机质可增加20%左右，减少化肥使用量20%左右。

目前，徐国臣带领合作联社推广秸秆覆盖还田保护性耕作67万亩。今年，农安县全县秸秆覆盖还田保护性耕作将达到215万亩。

甘肃临泽——

科学灌溉 有效节水

本报记者 王锦涛

甘肃省临泽县新华镇富强村，一座座钢架大棚分外惹眼。走近一瞧——娃娃菜、西蓝花绿油油一片，很是水嫩。虽说没咋下雨，但王志军很淡定，“要搁过去，能把人着急得上火。”

王志军是临泽县新华镇奇苗育农果蔬合作社负责人。2016年，他流转了村里300亩土地，种起了蔬菜。“之所以不着急，关键是有滴灌。”王志军说，和大水漫灌相比，滴灌的好处看得见，“省水省工还省肥。”

临泽县位于河西走廊中段，农业用水占到全县总用水量的80%左右。但临泽境内水资源短缺，干旱缺水成为制约农业丰产丰收的主要问题。

“过去浇地都是大水漫灌，改为滴灌后，用水量大大减少。”王志军说，不仅实现了定时、定量、定次，保证了灌溉的均匀度，而且实现了从“浇地”转向“浇作物”。

合作社的蔬菜大棚中，正在生长的娃娃菜，每一株有一个滴灌口，水一滴一滴地滴到菜的根部。“农作物需要多少水就给多少。”王志军介绍，滴灌是利用塑料管道将水通过直径约10毫米毛管上的孔口或滴头，直接送到作物根部进行局部灌溉，水的利用率可达95%。

“我们实施水肥一体化滴灌，针对不同作物、不同生长期，设计不同方案。”王志军说，以西蓝花为例，由漫灌的每亩360立方米，降为滴灌的每亩120立方米。

不仅是蔬菜种植，临泽县水务局节水办工作人员宋文璟介绍，滴灌技术在当地的玉米种植中也得到应用。以4.04万亩高效节水玉米为例，与大田漫灌灌溉定额480立方米相比，滴灌工程节水达40%，“经计算，年节水量775万立方米，而且每年能节省管理维护费用400多万元。”

“还大幅度提高了作物的生产能力。”王志军心里也有一本亮堂账，有了滴灌管理，一个人就能管200亩，亩均肥料节省60%，蔬菜亩均增产100公斤。

据介绍，临泽县通过实施农业节水灌溉工程等项目，共发展高效节水灌溉面积24.6万亩。“高效节水灌溉面积占全县农田灌溉面积的42.5%，全县农业用水年节水量约1000万立方米。”宋文璟说。

江苏宿城——

专业植保 农药减量

本报记者 姚雪青

春风过处，翠绿的麦浪接连翻滚。伴随着发动机声，植保无人机在专业人员的操控下缓缓升起，悬停在距离麦穗1米左右的低空中，平稳前进喷洒农药，如同拖着一条雾状的“丝带”拂过麦田。

4月24日上午，宿迁中昊农资连锁有限公司的飞防队在江苏省宿迁市宿城区龙河镇褚宏江家庭农场的地里忙活开了。不到1个小时，3架植保无人机就完成了180亩小麦赤霉病飞防施药任务。

有着10多年种植经验的农场主褚宏江，看着自家正在接受防治的麦地很有感触：“过去，小麦病虫害的防治主要靠人工喷洒农药，没法控制用药量、防控效果差；现在有了专业服务，家里承包的800多亩地，一天多就能完成喷药。”

褚宏江还算了一笔账，飞防工费每亩只需5元，传统人工每亩需要10元，时间和费用都节约了一半。2016年，褚宏江选择向专业植保组织购买服务，“这两年小麦产量逐年增加，钱包也变得越来越鼓。”

眼下，正是小麦赤霉病防治的关键时期，这是江苏地区种植小麦的主要病害。宿城区全面加强农作物病虫害统防统治，积极发挥植保组织防控作用，助力农民走上绿色农业发展之路。据统计，统防统治和农民的自防相比，农药的使用量减少了20%，防治效果提高了10个百分点。

“我们邀请种粮大户、农机合作社负责人、农机经销企业召开现场会，广泛动员合作社选择使用现代农业植保机械，让农户们享受更加全面的植保服务。”宿城区农业技术推广中心副主任于海艳打开“宿城生态农业粮食种植”微信群，其中汇聚了全区150余名种植大户和合作社负责人。

中昊农资连锁有限公司负责人刘金锁介绍，目前，在分析研判田间菌源量、品种抗性、小麦生育进程及气象资料的基础上，该公司20架植保无人机全部投用，一天可防治1万亩左右。

在宿城区广大农村，高效药械、植保机械得到了越来越多农民的青睐。目前，全区已落实赤霉病防控财政资金79.5万元，注册登记含植保内容的病虫害专业化统防统治服务组织30个，专业化统防统治面积已超过60%。

《 人民日报 》（ 2020年04月30日 07 版）

(责编：李枫、岳弘彬)