宁夏清水河流域城乡供水工程开工

本报银川4月29日电 （记者刘峰）宁夏清水河流域城乡供水工程近日在吴忠市同心县开工建设，项目建成后，将切实解决清水河流域135.75万城乡居民生活、规模化养殖和工业产业发展用水问题，对破解区域缺水瓶颈、改善群众生产生活条件、维护清水河流域生态安全具有重大意义。

据介绍，清水河流域城乡供水工程估算总投资24.48亿元，供水范围涉及中卫市沙坡头区和中宁县、海原县，吴忠市红寺堡区、同心县，固原市原州区等6个县（区）42个乡镇，将新建辐射井群20眼、加压泵站4座、调蓄水池7座，规划年引水量6164万立方米。

据了解，清水河流域干旱少雨，蒸发量大，生态脆弱，群众生活、生产长期没有稳定可靠的水源保证。宁夏将集中力量、集中资源、科学调度，通过清水河流域城乡供水工程的高质量建设，逐步形成智慧化和现代化的供水管网体系，有效解决区域居民生产和生活用水问题。

《 人民日报 》（ 2020年04月30日 07 版）

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