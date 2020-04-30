中央财政扶贫项目资金支出超790亿元

本报北京4月29日电 （记者曲哲涵）与2月底相比，截至4月10日，扶贫项目资金支出规模增加520.37亿元，达到790.58亿元，增长192.58%；扶贫项目开工数增加17.51万个，达到28.11万个，增长165.19%；外出务工贫困劳动力增加1251万人，达到2353万人，增长113.52%。密切跟踪分析新冠肺炎疫情给脱贫攻坚带来的挑战，中央财政专项扶贫资金投入力度持续加大，并向受疫情影响较重地区倾斜，财政部及时调整优化财政专项扶贫资金政策，加强对地方资金下达和政策落实的督促指导，取得明显成效。
2020年中央财政专项扶贫资金下达时间比往年提前一个多月。安排14亿元倾斜支持湖北、广东、河南、浙江、湖南、安徽、江西受疫情影响较重的7省，其中湖北8亿元，其他6省各1亿元；安排4亿元奖励吸纳贫困劳动力跨省就业规模较大的江苏、浙江、福建、广东等东部4省，鼓励东部省份克服疫情影响吸纳贫困劳动力跨省就业。与此同时，资金安排向“三区三州”等深度贫困地区、挂牌督战地区、人口较多的易地扶贫搬迁集中安置区和贫困革命老区倾斜，确保脱贫攻坚重点难点任务得到充足保障。
财政部有关负责人表示，从跟踪各地落实情况看，各级财政部门能够及时下达资金，细化实化各项要求，出台了一系列针对性措施，稳定贫困户增收渠道，巩固脱贫攻坚成果。
一是保障了重点扶贫项目资金需求。比如，贵州下达2020年中央和省级财政专项扶贫资金94.75亿元，较上年同期增长35.98%；安徽下达省级财政专项扶贫资金32.3亿元，比上年增加5.6亿元，新增部分全部用于贫困革命老区和深度贫困县。
二是促进了扶贫项目加快开工。截至4月10日，中西部22个省份安排扶贫项目37.9万个，投资总额4626.01亿元，已开工扶贫项目28.11万个，开工率74.17%，较3月初提高42.1个百分点。其中，河南、重庆、安徽等省份开工率高于80%。
三是财政支持扶贫产业复工复产和贫困人口外出务工政策效果明显。截至目前，中西部22个省份有扶贫车间28519个，复工率94.92%；扶贫龙头企业29033个，复工率96.81%。25个省份已外出贫困劳动力2353万人，占去年外出务工总数的86.21%。
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