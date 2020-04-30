挖掘机变忙，释放积极信号

3月份,工程机械装备供销回暖，国内主要工程机械制造商开足马力确保供应。图为上海临港奉贤产业园区内，三一重机股份有限公司的工人在挖掘机智能生产线上作业。

新华社记者 滕佳妮摄

湖南省新田县工业园区湖南德力重工有限公司内，工人在装配出口海外的微型挖掘机产品。

郭立亮摄（人民视觉）

最近，素有“经济活动温度计”之称的挖掘机再次受到广泛关注。

根据中国工程机械工业协会的统计数据，3月份，全国共销售各类挖掘机械产品49408台，其中国内市场销量占到46610台，同比增长11.2%，创历史单月新高。不仅是挖掘机，3月份几乎所有的工程机械装备供销均开始出现不同程度的回暖，国内主要工程机械制造商纷纷开足马力确保供应。

分析人士指出，挖掘机销量攀升的销售数据背后，不仅反映了各地经济活动正在加快恢复、复工复产程度不断提升，也折射出中国经济自身所具有的强大韧性和发展潜力。

挖掘机开动，复工达产不远了

江苏省连云港开发区创联广场工地，工人们驾驶着七八台挖掘机，正在进行土石方开挖工程作业。施工现场，机器轰鸣声不断，一派紧张而忙碌的景象。

“进行开挖、装土方、平整道路工作，挖掘机对我们工程的每个环节都很重要，未来还要用挖掘机做人防和附属工程，是我们土方工程的‘好伙伴’。”连云港瀚格利置业有限公司董事长柴传刚戴着头盔，走在工地上，干劲儿十足。

柴传刚表示，挖掘机开动了，全面复工复产，继而实现达产达能就不远了。“我们是连云港市开发区自贸区内唯一的商业地产。疫情结束后，餐饮、服贸等商铺的需求预计都会回升，我们建设的建筑也将为经济发展贡献更大的价值！”

在湖南长沙，挖掘机师傅毛义强正在水电八局承建的长沙地铁六号线花桥站项目施工现场紧张作业，整土、开方，挖掘机的前臂在毛义强的操作下流畅地运转着。毛义强说，自己已经连续加班半个多月了。

“从事挖掘机操作9年以来，正常的时候一个月可以赚六千到一万。老板说，为了保证2021年8月地铁的顺利完工运行，最近两个月都要加班加点啦！复工复产以来，我们不仅又有钱赚了，还发了加班补贴！”毛义强聊到工钱时显得十分振奋。

据了解，随着复工复产的深化，基建领域对挖掘机的需求率先走强。

武汉致勤机械有限公司是中建五局的供应商，目前承接了中建五局大部分项目和业务，积极参与到武汉地区疫情后的恢复建设中。

武汉致勤机械有限公司总经理邹后亮告诉笔者，目前企业接到武汉汉阳区的一个房地产项目，主要是建设居民住宅楼，已经安排了3台挖掘机开始参与建设，后续还将再投入2台挖掘机。“我们公司主要从事土方工程，目前在施工过程中主要使用挖掘机和装载机。长期以来，机器跟着项目走，最近很多工程集中开工，我们的业务需求显著回暖。”邹后亮说。

今年，邹后亮还打算扩大挖掘机工程机械设备的采购量，以确保更多项目能够按时交付。“今年应该会再采购3到5台中型挖掘机。之前武汉因为停工，很多工程拖了2个多月，只能通过增加设备来赶工期，我身边很多合作伙伴都有加购挖掘机的打算。目前最麻烦的问题是主要厂家设备到货时间比较晚，特别是三一重工的挖掘机常常是‘一机难求’。”

相关数据印证了邹后亮的感受：国家统计局数据显示，从新开工项目看，3月份当月新开工项目11998个，比1—2月份增加9497个；一季度新开工项目计划总投资降幅比1—2月份收窄25.1个百分点。中联重科工业物联网平台实时连接着分布在全国的近28万台工程机械设备，该平台大数据显示，目前各地工程建设项目设备开工率已经恢复至疫前水平。

人歇机器不歇，24小时转起来

纵观全国，复工复产已经进入了加速期。工业和信息化部产业政策与法规司司长许科敏表示，截至4月14日，全国规模以上工业企业平均开工率已达99% ，人员复岗率达到94%。其中，全国中小企业复工率为84%，各地区的复工复产率呈现齐头并进的趋势，已有25个省份的复工率超过80%，湖北省的复工率近日也呈现出快速上升的势头。

面对复工复产后任务量短时期内大增的情况，很多施工方暂时采取了“人歇机器不歇”的战术。

“现在是一台挖掘机，配两个师傅，一个白班一个晚班，24小时轮轴转。”长沙益农渣土运输有限公司项目负责人秦工谈到，疫情好转之后在抓紧赶工期，为了加快工程项目推进，公司陆续调运了7台挖掘机，总共达到11台，计划在年底完工，保证在建项目顺利投产。

与此同时，三一重工、中联重科、徐工机械、柳工等工程机械企业亦纷纷加大稳产保供力度。

最近，中联重科挖掘机的销售数量猛增，一季度累计销售额同比增幅在600%以上，3月份的环比增幅更是超过300%，一共售出了1392台。另一工程机械巨头三一重工的挖掘机也继续保持“产销两旺”的强劲势头，国内销售再次刷新历史记录。

中联重科土方机械营销公司副总经理张翅表示，土方工程机械是国家基础设施建设的先行者，其中挖掘机更是具有“风向标”意义。特别是大面积复工复产以来，一二月份被疫情压制的需求，在这两个月开始充分释放。

据中联重科相关负责人介绍，2019年底，企业制定了2020年生产计划并做好了长周期的物资储备。今年2月份以来，工人和制造工厂都处于加班加点的状态，保证货源供应。同时，中联重科还进一步提升生产效能，预计2021年中联长沙智慧产业城土方园区将开始量产，届时将实现“长沙+渭南”双引擎产业布局，为客户提供更加“智能制造”的产品。

现在，不少行业人士预测，2020年应该会出现中国挖掘机行业销售的新高。全球产业链是一个整体，虽然国内已经全面复工复产，但在海外疫情日益加剧的情况下，部分进口零部件供应将受到冲击，导致部分机型出现供不应求的状况。

“一方面，我们将和多方国外投资进口品牌以及国产品牌的关键零部件生产商展开紧密合作；另一方面，中联重科一直以来将关键零部件打造作为核心战略，并展开了持续的投入研发工作，抓紧做好产业布局。因此，我们未来有信心能做到挖掘机、起重机、混凝土搅拌车等工程机械产品的稳产保供。”张翅说。

投资升温，经济回暖有后劲

在湖北黄石，30岁的熊潭春每天慢跑时总能路过工地，挖掘机的轰鸣声让他对家乡的未来充满期待。“年前我看好的楼盘已经复工了，地段不错，配套设施齐全，开发商也值得信赖，无论是作为投资还是自住都很值得。疫情过后，相信湖北的经济会重回正轨！”

专家表示，挖掘机作为工程施工领域的“前周期”设备，其需求的大幅提高，往往反映着基建投资的显著增长。

“随着疫情防控形势的根本好转，逆周期调节力度的加大，基建投资项目陆续恢复，作为绝大多数工程标配的挖掘机需求自然首当其冲。可以说，挖掘机销量攀升就是对设备‘超补偿反弹’的需求。”三一重工营销公司总经理袁跃告诉笔者。

袁跃进一步指出，挖掘机等各类工程机械设备应用场景十分广泛，不仅仅是修桥铺路等传统基础设施建设才用得上，新型基础设施建设带来各类城市小型工程建设高潮，如旧改、新能源充电桩、5G基站等，也将提升小微型挖掘机、起重机等工程机械设备需求。与此同时，城镇化、农村地区基建提速以及农村劳动力替代等业务场景，也是挖掘机市场需求不断增大的重要基础。

挖掘机的销售火爆是暂时现象还是有望持续走旺？

不久前，科尔尼管理咨询公司发布的报告显示，新基建带来的需求或将重塑工程机械行业产品布局。对于城市中的小型工程建设，如新能源充电桩、5G基站建设等，对小微型挖掘机的需求有望产生提振作用。

多个研究机构及专家看好下一步的基建投资发展。

“政策及时牵引、项目快速落地以及供应链全面补位是本轮挖掘机市场供需两旺的根本原因。4—5月份甚至今后更长一段时间内挖掘机销量仍有较大可能保持在高位运行。”袁跃预计。

“随着挖掘机销量的增长，整个工程机械行业和基础设施建设包括建筑行业在未来的一段时间内，都会是一个向好的状态。”张翅表示，挖掘机销量攀升反映了市场对于中国经济未来的信心，这种信心及所代表的积极预期十分珍贵。

(责编：杨曦、孙阳)