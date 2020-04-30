重磅新政接连启幕 多方加速抢滩新经济

地方近日密集出炉的一季度经济成绩单显示，经过抗疫的特殊洗礼，以新产业新业态新模式等为代表的新经济愈发彰显巨大的发展潜能，正成为各地经济稳中求进的重要支撑点和着力点。

当前，从中央部委到地方，围绕培育壮大新经济的重磅新政接连启幕。《经济参考报》记者采访获悉，山东、上海、江苏、四川等多地加速抢滩新经济高地，稳经济谋发展增后劲；越来越多的领军企业加快开创新经济蓝海，主动谋变逆势而上。经济变革和产业变革融合呼应，正汇聚成中国经济高质量发展的滚滚浪潮和不竭动能。

地方新经济澎湃动能彰显

在山东海特数控机床有限公司的机加工车间里，九位工人正熟练地操作终端电脑和手机，对机床产品进行运维、诊断及应用服务。公司负责人告诉记者，借助工业互联网平台，公司告别了以往繁琐低效的统计和调度，转而通过生产自动化和数据智能分析管理，实现了优化运营，大大提高了公司产值。

这是加入山东滕州机床云的上百家受益企业之一，也是“中国中小机床之都”向“中国机床装备服务之都”转型的一个缩影。记者了解到，借助浪潮工业互联网机床云平台，通过数据集成共享优化全流程，这些企业平均生产运营效率提升10%以上；通过向互联网化、服务型企业转型，企业利润率提升5%以上；通过能源精细化管理，企业生产成本下降5%以上。

加快转型升级步伐，发展壮大新经济新动能，也成为各地经济应对疫情冲击，展现抗风险能力和强大韧性的注脚。

工业大省山东4月26日交出的2020年一季度成绩单显示，新经济逆势上扬成为突出亮点。一季度，山东以新技术、新产业、新业态、新模式为代表的“四新”经济投资增长6.4%，同比回升13.9个百分点，占全部投资的43.7%，同比提高4.3个百分点，高技术制造业、高技术服务业投资同比增速分别达到10.4%和45.5%。

见一叶而知深秋，窥一斑而见全豹。事实上，各地陆续出炉的经济成绩单都显现出新经济强大的抗疫力。浙江一季度数字经济核心产业、战略性新兴产业增加值分别恢复到去年同期的97.3%和95.6%；安徽一季度信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长16.5%，限上网上商品零售额增长33.5%，通过互联网实现餐费收入增长36.8%……

“新经济新动能逆势成长。”工信部运行监测协调局局长黄利斌表示，在疫情防控中，远程教育、在线医疗、网络视频等新兴需求快速扩张。一季度信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长13.2%，移动互联网流量在去年同期增长129.1%的基础上再增长39.3%。

“新经济行业在一季度表现尤其亮眼。”万博新经济研究院院长滕泰在接受《经济参考报》记者采访时表示，从中长期原因看，在快速城镇化和工业化后期，传统制造业和传统产业增速逐渐放缓，新供给新需求产业发展不断提速，这是基本趋势。而此次疫情则为新经济加速成长提供了催化剂。

在他看来，先进制造业和现代服务业不但受疫情冲击较小，还激发了巨大的成长空间。这为新技术加快应用、新业态加快发展、新商业模式加快推广提供了巨大动力，未来新经济发展将继续保持较高增速。

重磅新政接连启幕再加力

更大力度支持新经济发展，已经成为稳经济谋发展增后劲的重头戏。近日，从中央部委到地方政府，重磅新政接连启幕，为新经济发展厚植沃土。

国家发展改革委、中央网信办印发《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》，提出大力发展共享经济、数字贸易、零工经济，支持新零售、在线消费、无接触配送、互联网医疗、线上教育、一站式出行、共享员工、远程办公、“宅经济”等新业态；支持云计算、大数据、人工智能等新一代数字技术在全行业的应用和创新，积极推进传统产业数字化转型。

工信部提出要继续加大支持和引导，不断增强新经济新动能对经济发展的支撑作用，大力支持5G、人工智能、工业互联网、物联网、车联网、大数据、区块链等技术创新和产业应用，加快推进4G和5G基站建设进度。

商务部表示，加快培育发展新型消费，促进消费新业态、新模式、新场景普及应用；加快线上线下深度融合，支持线上经济、平台经济合规有序发展。

聚焦新经济，推动新基建、布局新产业、培育新消费正在形成巨大合力。

地方也加快行动纷纷抢滩布局新经济。上海市日前印发《上海市促进在线新经济发展行动方案（2020-2022年）》，明确聚焦一年，着眼三年，集聚优势资源，围绕重点领域打造四个“100+”。到2022年末，将上海打造成具有国际影响力、国内领先的在线新经济发展高地。

此外，成都发布《供场景给机会加快新经济发展的若干政策措施》并拟制实施细则。还将分批设立100亿元新经济产业投资基金，成立新经济专业化银行。南京启动新基建、新消费、新产业、新都市等四个行动计划，包括推进总投资5454亿元的346个新基建及关联产业项目加快建设；壮大新产业，2020年全市新产业总规模超过4000亿元等。

“发展新经济将大大提升全要素生产率，既是推动产业转型升级的重要抓手，也是经济稳中求进的重要力量，更是中长期经济增长的核心动力源。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林对《经济参考报》记者表示，当前，各地纷纷按下新经济发展快进键，不仅对于加快新旧动能转换、注入经济发展新动能具有现实意义，对于提升产业与企业竞争力也具有深远影响。

抢抓新一轮产业变革机遇

“要在稳的前提下积极进取，稳中求进，化危为机，以进促稳。在加快产业升级发展、培育壮大新经济新动能上久久为功，不断释放发展潜能，推动高质量发展。”国家统计局副局长盛来运表示。

“大力发展新经济，政府部门需要进一步深化改革措施，着力打造良好的制度环境、创业创新环境、金融环境，提供有力的新型基础设施支撑。广大企业也要抢抓机遇，积极布局，努力形成新供给、创造新需求。”滕泰说。

《经济参考报》记者在采访中了解到，不少领军企业正加快拥抱新经济，主动谋变、逆势而上。

中国零售业头部企业苏宁易购日前发布的2020年一季度业绩预告显示，苏宁易购线上平台商品交易规模同比增长12.78%。若去年同期不考虑非经常性损益的影响，一季度归母净利润同比显著改善，环比2019年第四季度亦有所改善。

这种逆势增长的业绩并不是偶然。苏宁控股集团董事长张近东告诉记者，疫情期间，苏宁通过全场景布局、全渠道经营、全品类服务，牢牢把握住了“宅经济”风口，充分释放了智慧零售战略的叠加效应。

“如今5G领衔的‘新基建’被推上风口，整个零售产业链的智慧化变革具备了更加成熟的条件。”张近东表示，苏宁将充分依托智慧零售生态体系，抓住5G产业机遇，进一步强化技术应用，提升数字化能力，并将该能力渗透到零售全链条、全场景之中。

新电商典型代表拼多多也在新经济领域继续发力。全面聚合线上线下消费场景，助力上海“五五购物节”；在泉州打造产业直播基地，激活轻工业供需链路；在4月28日“双品购物节”启动之际，大力运用共享工厂、柔性定制、直播带货等新模式。

“新科技、新经济、新业态有强大的生命力，新电商平台作为新消费引擎正为经济发展寻获新动能。公司将在新经济领域深耕，助推生产和消费深度融合创新。”拼多多联合创始人达达对记者表示。

云计算、工业互联网则是老牌IT企业浪潮正在大力发展的战略业务。浪潮集团董事长孙丕恕非常看好由新一代信息技术带动的新经济发展。“浪潮将全力投身云计算、工业互联网、人工智能等‘新基建’，深化向‘云＋数＋AI’新型互联网企业转型，为新经济的发展提供坚实的‘数字底座’。”

与此同时，越来越多的中小企业也在加快数字化转型步伐，共享新经济红利。在中国经济这片大海中，经济变革和产业变革正融合呼应，汇聚成中国经济高质量发展的滚滚浪潮和不竭动能。

(责编：杨曦、孙阳)