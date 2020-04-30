“稳企强链”政策组合拳将持续加码

保产业链供应链稳定是畅通经济循环的基础。当前，国内企业复工复产加快，保产业链供应链稳定有利因素快速增加，但国际疫情持续蔓延，给产业链供应链稳定带来较大影响。

近日召开的中央政治局会议提出，要保持我国产业链供应链的稳定性和竞争力，促进产业链协同复工复产达产。连日来，国家发展改革委、工信部、商务部等部门密集部署，释放加大力度保产业链供应链稳定的强烈信号。据悉，新一轮政策组合拳将在畅通上下游堵点、破解企业复产达产痛点、挖掘产业升级潜力等方面加码发力，相关部门将细化实化政策措施。

全产业链协同复工复产提速

聚焦重点领域、重点行业和龙头企业，强化对中小微企业帮扶支持，以点带面，我国全产业链协同复工复产不断提速。

工信部数据显示，我国规模以上工业企业基本实现了复工复产。全国工商联调研报告指出，全行业、全产业链同步恢复迹象十分明显，49.99%的企业产能利用率超过50%，24.86%的产能利用率达到80%以上。

中国企业联合会研究部研究员刘兴国对《经济参考报》记者表示，我国正在全力采取措施，从优化营商环境、降低运营成本、完善产业配套、加快创新发展等方面增强产业竞争力与投资吸引力，确保产业链供应链稳定。

“当前，我国疫情防控形势持续向好，保产业链供应链稳定的有利因素也在快速增加，这为我们做好后续各项工作提供了坚实保障和有利条件。”国家发展改革委创新和高技术发展司司长伍浩日前表示。

不过，国际疫情持续蔓延导致海外需求下降，给产业链供应链带来的负面影响不容小觑。

国家统计局副局长盛来运指出，虽然企业复工率较高，但不少企业并没有达产，经济循环不畅，企业生产能力难以有效发挥。上下游、大中小配套企业复工复产进度不平衡，加之境外疫情扩散，产业链“堵点”“断点”增多。国家发展改革委国民经济综合司司长严鹏程也指出，受国际疫情“二次冲击”等影响，国内供需循环还没有完全畅通。

新一轮政策组合拳蓄势待发

围绕疏堵点破痛点挖潜力，全力保障产业链供应链稳定，连日来，多部门密集发声，新一轮政策组合拳蓄势待发。

保产业链供应链稳定，关键在于稳定企业生产。工信部提出，将打通产业链供应链堵点、痛点，抓好重点地区重点行业复工复产，加强纵横联动、跟踪服务，推动龙头企业发挥对产业链供应链上下游的协同带动作用，促进大中小企业融通发展，稳定工业经济运行的基本面。

保产业链供应链稳定，要发挥重大项目牵引作用。国家发展改革委表示，将重点发挥好中央预算内投资的带动作用，全力保证重大项目建设进度，保持我国产业链供应链的稳定性和竞争力。“要切实发挥大项目、大企业的牵引作用，着力支持点多面广的小微企业和个体工商户复商复市，带动产业链上下游、大中小企业协同复工复产达产。”严鹏程表示。

保产业链供应链稳定，要在畅通市场需求端发力。商务部表示，将多措并举创造有利于复工复业复商复市的条件，畅通商业循环、市场循环、经济社会循环；会同相关部门，破除复工条件繁杂、物流运输不畅、员工返岗不及时等堵点，促进上下游、产供销、大中小企业协同复工，推进商旅文、游购娱、吃住行有序联动复业。

保产业链供应链稳定，还要在产业升级上挖潜力。工信部表示，要发挥“互联网＋”的作用，拉动传统消费，积极支持发展新模式新业态，加快新型基础设施建设，加快工业、通信业重点项目的开工建设，跟踪抓好重点外资项目的落地。国家发展改革委将支持企业充分运用数字化供应链平台，强化产业上下游、跨行业协同生产。

国务院发展研究中心新经济研究院执行院长朱克力对《经济参考报》记者表示，保产业链供应链稳定，要进一步疏通影响复工达产的堵点，为全产业链做好人流、物流、资金流、数据流等保障；加大区域和行业间的协同联动和统筹力度，推进产业链供应链畅通循环；还要在新消费和新基建之间架起一座桥梁，加快新经济新动能的培育和发展，以创新驱动“双链”齐稳。

据了解，有关部门围绕全力保障产业链供应链稳定，还将持续细化实化相关政策措施，为加快建设现代化产业体系、实现高质量发展提供强力支撑。

助力全球产业链供应链稳定

从武汉始发的中欧班列在中断两个月之后，于3月28日正式按下“重启键”，恢复常态化开行。目前中欧班列主要开行城市均已实现正常运营，全行业复工率接近100%。

保障中欧班列稳定运行和国际物流畅通，是我国多措并举稳定全球供应链的一个缩影。疫情发生以来，商务部、国家发展改革委、海关总署等多部门协同发力，全力促进外贸外资企业恢复正常生产经营秩序，保障全球产业链的中国环节不断链。

商务部新闻发言人高峰指出，疫情对世界经济和全球产业链产生了重大冲击。全球应该加强合作，维护包括医疗物资在内的重点产业链安全。在这方面，中国正在并仍将发挥稳定器作用。商务部数据显示，截至4月25日，74个国家和地区、六个国际组织与我国签署了192批次医疗物资商业采购合同，累计金额14.1亿美元；72个国家和地区、八个国际组织正与我国企业开展129批次商业采购洽谈。

龙头企业复工复产也成为全球产业链供应链稳定的重要支撑。记者从联想集团获悉，2月，联想全国除武汉外所有工厂实现复工复产，武汉工厂3月中下旬实现全面复产。联想集团董事长兼CEO杨元庆表示，在抓好疫情防控的同时，迅速恢复生产，稳定全球供应链，保卫“中国制造”，这既是联想的义务，也是责任。

“从中长期来看，这次疫情或许将给国际产业链调整带来一定影响，但大趋势不会改变，我们的制度优势和完整产业体系优势将进一步凸显。”伍浩指出，下一步我国将深化改革开放，在健康医疗、智能制造等领域，积极打造新的国际合作增长点，带动全球产业链供应链的稳定与发展。

工信部运行监测协调局局长黄利斌表示，工信部将联通国际产业链供应链循环，加强全球抗疫合作，加大力度向国际市场供应原料药、生活必需品、防疫物资等，保障在全球产业链中有重要影响的企业和关键环节产品的生产和出口，维护国际供应链稳定。

(责编：杨曦、孙阳)