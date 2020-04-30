一季度全国累计减税降费7428亿

29日，税务总局收入规划核算司司长蔡自力在新闻发布会上介绍，今年一季度全国累计实现减税降费7428亿元。主要由以下两部分组成：一是2020年新出台支持疫情防控和经济社会发展的税费优惠政策新增减税降费3182亿元；二是2019年更大规模减税降费政策在2020年继续实施形成的减税降费4246亿元。

受减税降费政策减收和疫情带来税基减少等因素的影响，今年一季度，全国税务部门组织的税收收入完成34826亿元（已扣出口退税），同比下降16.4%。“随着一系列宏观调控政策效应的不断显现，我国在常态化的疫情防控中经济社会运行逐步趋于正常，生产生活秩序正在加快恢复，预计二季度税收收入降幅将会较一季度明显收窄。”蔡自力说。

另据蔡自力介绍，增值税发票大数据等显示，全国企业复产复销逐周向好，目前销售收入已接近去年可比水平的95%。制造业复产复销相对较快，近一半行业超过去年可比水平。全国制造业销售收入为去年可比口径的99.1%，环比三月底提升21.8个百分点，快于总体水平4.3个百分点。此外，高技术产业引领复产复销进程，新动能新业态加速成长。国内交通物流总体恢复较好，货物运输基本恢复正常。居民消费潜力加速释放，实物消费实现恢复性增长。

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