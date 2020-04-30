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统计局：4月份制造业和非制造业生产经营活动继续改善

2020年04月30日09:02  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，4月份，我国疫情防控向好形势进一步巩固，生产生活秩序加快恢复，制造业和非制造业生产经营活动继续改善。制造业PMI为50.8%，比上月回落1.2个百分点；非制造业商务活动指数为53.2%，比上月上升0.9个百分点；综合PMI产出指数为53.4%，比上月上升0.4个百分点。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析，4月份，制造业生产经营状况较上月继续改善，但扩张力度有所减弱。主要有以下几个特点：一是复工复产持续推进；二是大中小型企业均保持复苏态势；三是需求恢复弱于生产；四是进出口市场不确定性增加。

非制造业中，建筑业和服务业均有不同程度上升。在复苏传统基建、加快新基建等政策推动下，建筑业复工复产明显加快；在促进企业复工复产、复商复市，扩大居民消费、增加公共消费等政策推动下，服务业多数行业业务活动稳步恢复。

制造业采购经理指数有所回落

4月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.8%，比上月回落1.2个百分点。 

从企业规模看，大、中型企业PMI分别为51.1%和50.2%，比上月回落1.5和1.3个百分点；小型企业PMI为51.0%，比上月上升0.1个百分点。 

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均高于临界点，原材料库存指数低于临界点。 

生产指数为53.7%，虽比上月回落0.4个百分点，但高于50.0%，表明制造业生产量环比继续回升。 

新订单指数为50.2%，比上月回落1.8个百分点，表明制造业市场需求环比升幅收窄。

非制造业商务活动指数高于上月

4月份，非制造业商务活动指数为53.2%，比上月上升0.9个百分点。 

分行业看，建筑业商务活动指数为59.7%，高于上月4.6个百分点。服务业商务活动指数为52.1%，比上月上升0.3个百分点。从行业大类看，零售业、餐饮业、信息传输软件和信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上，住宿业、文化体育娱乐业、居民服务业等行业商务活动指数位于45.0%以下。 

新订单指数为52.1%，比上月回升2.9个百分点，表明非制造业市场需求有所恢复。分行业看，建筑业新订单指数为53.2%，比上月回升4.8个百分点；服务业新订单指数为51.9%，比上月回升2.6个百分点。 

投入品价格指数为49.0%，比上月下降0.4个百分点，仍位于临界点之下，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平继续下降。分行业看，建筑业投入品价格指数为49.3%，比上月回落3.2个百分点；服务业投入品价格指数为48.9%，与上月持平。 

销售价格指数为45.4%，比上月下降0.7个百分点，表明非制造业销售价格总体降幅有所扩大。分行业看，建筑业销售价格指数为50.2%，低于上月2.3个百分点；服务业销售价格指数为44.6%，比上月下降0.3个百分点。 

从业人员指数为48.6%，比上月回升0.9个百分点。分行业看，建筑业从业人员指数为57.1%，比上月上升4.0个百分点；服务业从业人员指数为47.1%，比上月回升0.4个百分点。 

业务活动预期指数为60.1%，比上月上升2.8个百分点，表明非制造业企业对近期市场发展信心有所恢复。分行业看，建筑业业务活动预期指数为65.4%，高于上月5.5个百分点；服务业业务活动预期指数为59.2%，比上月上升2.4个百分点。 

原材料库存指数为48.2%，比上月回落0.8个百分点，表明制造业主要原材料库存量降幅加大。 

从业人员指数为50.2%，虽比上月回落0.7个百分点，但高于临界点，表明制造业企业复工返岗人员继续回升。 

供应商配送时间指数为50.1%，比上月上升1.9个百分点，表明制造业原材料供应商交货比上月加快。 

综合PMI产出指数小幅回升

4月份，综合PMI产出指数为53.4%，比上月上升0.4个百分点，表明我国企业生产经营活动继续恢复。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为53.7%和53.2%，环比一降一升。

(责编：杨曦、孙阳)
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