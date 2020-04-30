人民网>>财经

《2020中国产业带数字化发展报告》：数字化成增长新引擎

2020年04月30日09:52  来源：中国网
 
原标题：《2020中国产业带数字化发展报告》：数字化成增长新引擎

　　当前，我国疫情防控向好态势进一步巩固，各地复工复产正在逐步接近或达到正常水平，在常态化疫情防控中经济社会运行逐步趋于正常。作为经济体系中的“毛细血管”,中国的产业带中小企业积极复工复产，乘着数字经济的新风，投入到稳定经济发展的大潮中，也为自身的可持续经营找到了机会。

　　第一财经商业数据中心日前发布的《2020中国产业带数字化发展报告》，通过对数十万家淘宝C2M商家的大数据分析，发现3月以来，全国有22个省份的商家活跃度超过了疫情之前水平，广东、浙江、江苏等数字化转型较快省份，商家活跃度领跑全国。

微信图片_202004281046102.jpg

　　根据来自淘宝特价版、1688、淘宝天天特卖多个平台的数据，全国目前已经形成了145个数字化产业带，其中13个产业带在淘宝上的年销售额过10亿。全国十大数字化产业带分属广东、浙江、福建等省，分别有5个、4个和1个，这些产业带也都是淘宝C2M改造的重点区域。广东的3C数码、浙江金华的日用品、服饰等数字化程度较高的产业带，灵活按需定产，在传统制造业数字升级的浪潮中已抢得先机。

微信图片_202004281046101.jpg

　　淘宝C2M模式和淘宝特价版作为数字“新基建”的探索和尝试，正在帮助50万工厂和120万商家加速数字化转型，把握“后疫情”机会。

微信图片_20200428104610.jpg

　　东莞厂商乐地数码的工厂主要进行手机壳模具制造，年销售额1.5亿。据总经理吴嘉源介绍，受新冠疫情影响，目前外贸订单损失额达9成，压力巨大。不过，受益于与淘宝数字化工厂项目的合作，乐地数码及时通过C2M模式增加产品销售类目，并通过淘宝的销量表现做数据分析，指导生产线安排订单， 2月份环比增加了25%订单，目前相较于同期生产恢复了50%，并实现销量在C2M数字化改造前5倍增长。

　　疫情加速了传统工厂“触网”的速度，越来越多企业已和乐地数码一样意识到，数字化是产业带商家复工复产并实现恢复增长的主要动力。

　　《报告》指出，疫情发生以来，尤其是3月26日淘宝特价版上线以来，产业带商家“线上突围”加速。3月以来在淘宝特价版上新开店的产业带商家超过10万家，其中工厂店的数量达到4.5万家。

　　中国人民大学中国企业创新发展研究中心主任姚建明认为，淘宝C2M提供了三大行业的融

　　合与社会价值的共创。一是把农业、工业和服务业有机结合在了一起，二是打破消费互联网

　　和产业互联网之间的壁垒，三是带动相关的支撑产业与就业。“把传统意义上做产品的企业，

　　转型为生产型服务企业”。

　　伴随着中国经济加速转型，传统产业更加积极地拥抱数字化，数字化的产业集群也正在加速形成。长远来看，数字化是产业带商家从简单的加工制造向更高阶段延伸的新引擎，像淘宝C2M这样的成熟的数字化解决方案，已经成为产业带商家争相把握的增长机会。

(责编：毕磊、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved