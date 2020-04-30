原标题：《2020中国产业带数字化发展报告》：数字化成增长新引擎

当前，我国疫情防控向好态势进一步巩固，各地复工复产正在逐步接近或达到正常水平，在常态化疫情防控中经济社会运行逐步趋于正常。作为经济体系中的“毛细血管”,中国的产业带中小企业积极复工复产，乘着数字经济的新风，投入到稳定经济发展的大潮中，也为自身的可持续经营找到了机会。

第一财经商业数据中心日前发布的《2020中国产业带数字化发展报告》，通过对数十万家淘宝C2M商家的大数据分析，发现3月以来，全国有22个省份的商家活跃度超过了疫情之前水平，广东、浙江、江苏等数字化转型较快省份，商家活跃度领跑全国。

根据来自淘宝特价版、1688、淘宝天天特卖多个平台的数据，全国目前已经形成了145个数字化产业带，其中13个产业带在淘宝上的年销售额过10亿。全国十大数字化产业带分属广东、浙江、福建等省，分别有5个、4个和1个，这些产业带也都是淘宝C2M改造的重点区域。广东的3C数码、浙江金华的日用品、服饰等数字化程度较高的产业带，灵活按需定产，在传统制造业数字升级的浪潮中已抢得先机。

淘宝C2M模式和淘宝特价版作为数字“新基建”的探索和尝试，正在帮助50万工厂和120万商家加速数字化转型，把握“后疫情”机会。

东莞厂商乐地数码的工厂主要进行手机壳模具制造，年销售额1.5亿。据总经理吴嘉源介绍，受新冠疫情影响，目前外贸订单损失额达9成，压力巨大。不过，受益于与淘宝数字化工厂项目的合作，乐地数码及时通过C2M模式增加产品销售类目，并通过淘宝的销量表现做数据分析，指导生产线安排订单， 2月份环比增加了25%订单，目前相较于同期生产恢复了50%，并实现销量在C2M数字化改造前5倍增长。

疫情加速了传统工厂“触网”的速度，越来越多企业已和乐地数码一样意识到，数字化是产业带商家复工复产并实现恢复增长的主要动力。

《报告》指出，疫情发生以来，尤其是3月26日淘宝特价版上线以来，产业带商家“线上突围”加速。3月以来在淘宝特价版上新开店的产业带商家超过10万家，其中工厂店的数量达到4.5万家。

中国人民大学中国企业创新发展研究中心主任姚建明认为，淘宝C2M提供了三大行业的融

合与社会价值的共创。一是把农业、工业和服务业有机结合在了一起，二是打破消费互联网

和产业互联网之间的壁垒，三是带动相关的支撑产业与就业。“把传统意义上做产品的企业，

转型为生产型服务企业”。

伴随着中国经济加速转型，传统产业更加积极地拥抱数字化，数字化的产业集群也正在加速形成。长远来看，数字化是产业带商家从简单的加工制造向更高阶段延伸的新引擎，像淘宝C2M这样的成熟的数字化解决方案，已经成为产业带商家争相把握的增长机会。

(责编：毕磊、夏晓伦)