中再集团发布《2019年社会责任报告》

4月27日，中国再保险发布《2019年社会责任报告》。报告称，2019年中再集团坚守社会责任管理体系基础，全力支持联合国17个可持续发展目标，升级了中再特色“1+N”脱贫模式为“1+1+N”防返贫新模式，聚焦防返贫保险和拉面产业经济，直接投入帮扶资金3324万元。

此外，中再集团持续巩固巨灾风险管理，发布拥有自主知识产权且可商业应用的“中国地震巨灾模型2.0”；积极发展绿色保险，支持和参与环境污染强制责任保险的推动工作，截至2019年末，环责险保障金额达4586.92万元，推动环责险行业发展，探索通过保险方式实现环境治理创新方式；服务民生，服务“一带一路”倡议，助力“健康中国”战略，支持国家基础设施建设，发布全球首个航运保险指数；持续扩大合作生态圈，积极与海内外政府、企业、学术机构等开展多元、高效战略合作，共签署38份境内战略合作协议、31份境外战略合作备忘录。（牛广文）

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