交通运输经济加快恢复 长期向好趋势没有改变

今年以来，随着新冠肺炎疫情的发生，我国经济社会发展遭到了前所未有的冲击，尤其是作为经济“先行官”的交通运输行业，更是影响颇大。

“一季度，交通运输经济运行经受疫情的冲击和考验，主要指标在经历了大幅下降后不断恢复，积极因素持续增多，疫情带来的不利影响正在逐步化解，交通运输行业经济正在朝着正常的轨道运行。”4月30日，交通运输部新闻发言人、政策研究室主任吴春耕在交通运输部新闻发布会上表示，这次疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击，但是我国经济长期向好的基本面没有改变，对交通运输需求强劲势头没有变，因而交通运输长期向好的趋势没有改变。

吴春耕指出，进入4月以来，随着复工复产进一步加快，交通运输经济运行主要指标恢复程度持续提高，疫情带来的不利影响正在逐步化解，行业正在加快步入正常运行轨道。“打通‘大动脉’、畅通‘微循环’，千方百计地把疫情造成的损失降到最低。”

一季度交通运输的三大关键词：下降、亏损、严峻

吴春耕在发布会上介绍了第一季度交通运输经济运行基本情况。

他指出，一季度，交通运输经济运行经受疫情的冲击和考验，主要指标在经历了大幅下降后不断恢复，积极因素持续增多，疫情带来的不利影响正在逐步化解，交通运输行业经济正在朝着正常的轨道运行，为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供了坚强支撑和保障。

随后，吴春耕用三个关键词介绍了疫情对交通运输带来的巨大冲击。

第一个关键词是“下降”。交通运输主要指标均大幅下降，客运量断崖式下跌，降幅超过五成。第一季度，完成营业性客运量18.5亿人，同比下降58.4%。全国36个中心城市公共交通客运量完成67.4亿人，同比下降56.7%。货运量明显下降。第一季度，完成营业性货运量78.2亿吨，同比下降18.4%，港口货物吞吐量、集装箱吞吐量也都同比下降。不过，铁路货运量、快递业业务量逆势增长，增速分别为1.8%和3.2%。交通投资规模大幅下降。第一季度，交通固定资产投资完成了3792亿元，同比下降到22.5%，其中2月份降幅达58%。

第二个关键词是“亏损”。主要是交通企业经营今年普遍面临亏损，铁路客运业务受到严重冲击，约90%以上的道路运输企业处于亏损状态，大多数水路运输经营者存在船舶停航情况，客运企业、中小航运企业等经营也面临着多重困难。民航企业2月累计亏损245.9亿元、创造月度亏损新的纪录。司机等重点群体就业、生活压力明显加大。

第三个关键词是“严峻”。主要是国际运输环境趋于严峻。随着全球疫情扩散蔓延，“防输入”越来越成为各国共同政策取向，运输管控措施持续加码。国际海运需求下降，航空货运运力趋于紧张，国际邮件快件运力不足，因此维持国际物流供应链正常运转难度明显加大。

加快推动交通运输复工复产 努力扩大交通有效投资

吴春耕表示，疫情期间，全国交通运输系统全力做好疫情联防联控、加快推动行业复工复产，努力建立同疫情防控相适应的交通运输秩序，打通“大动脉”、畅通“微循环”，千方百计地把疫情造成的损失降到最低。

他从以下5个方面进行了详细介绍：

分区分级精准防控疫情。全力以赴做好疫情防控和应急物资、重点生产生活物资运输保障，支撑重点地区做好疫情防控，严密防范境外疫情输入，坚决阻断疫情通过客运场站和交通运输工具进行传播交叉感染。

加快推动交通运输复工复产达产。全力以赴保通保畅，积极服务上下游协同复工。据有关统计，3月份全国高速公路日均车流量、船舶日均进港量环比2月分别增长164.1%和116.6%。“点对点、一站式”做好农民工的返岗运输组织。采取简化货运航线航班审批、“点对点”货运包机等一些措施，来努力提升国际航空货运能力，3月最后一周国际货运航班量比疫情之前增长17.9%。

努力扩大交通有效投资。我们分类有序推进在建项目尽快复工，625个交通建设重点项目复工率超过97%。会同有关部门提前下达车购税，预算资金超过2500亿元，新开工公路水路项目165个、总投资2649亿元。同时组织地方提前启动符合国家战略、符合“十四五”规划方向的一些建设项目。

全力推进三大攻坚战。在脱贫攻坚方面，一季度贫困地区完成公路水路固定资产投资1112亿元，占到全国总量的38.7%；具备条件的乡镇、建制村通客车率也都均达到99.9%。运输结构调整方面，一季度铁路、水路货运量占营业性货运量比重分别为13.2%和19.1%，同比分别提高2.6个百分点和0.7个百分点。防范化解债务风险方面，落实收费公路免通政策，通过延长收费期限、调整还款付息安排等举措，缓解公路交通债务等困难。

切实减轻市场主体经营负担。公路方面，免收收费公路车辆通行费。水路方面，努力减轻货主企业负担。引导大型港航企业减免自主定价的库场使用费、滞箱费等。落实国家出台一系列的政策，努力帮扶交通运输企业，保障货车司机、出租汽车司机等重点群体渡过难关。

交通运输经济加快恢复 3月货运、投资领域已恢复九成左右

“进入到3月份以来，交通运输主要指标不断回升，支持政策措施效果逐步显现，行业经济运行积极因素持续增多。”吴春耕表示，主要指标中，货运、投资恢复速度明显快于客运，铁路表现尤为突出，疫情带来的影响逐步降低，交通运输经济加快恢复，按下“快进键”、当好“先行官”。

吴春耕从三个方面进行了介绍：

3月货运、投资领域已恢复九成左右。交通固定资产投资完成2026亿元，恢复到去年同期的93.3%，较2月份提高了53.3个百分点。营业性的货运量完成32.6亿吨，恢复到去年同期的87.0%、提高了16.9个百分点。港口货物吞吐量完成10.8亿吨，恢复到去年同期的97.8%、提高了6.6个百分点。集装箱吞吐量完成2040万标箱，恢复到去年同期的95.2%、提高了12.6个百分点。

3月部分交通运输指标较去年同比出现增长。3月份中欧班列共开行809列，创单月开行列数纪录，同比增长30%。高速公路网车流量9.2亿辆，增长10.1%。民航全货机完成运量25.3万吨，增长28.4%。快递业务量完成59.8亿件，增长23.0%。

3月营业性客运逐步走出低谷。营业性客运量完成3.9亿人，环比2月增长106.9%。普通国省道小客车日均流量环比2月增长78.4%。中心城市公共交通客运量完成18.1亿人，环比2月增长2倍，恢复到去年同期的32.9%。自驾出行有所增加，普通国省道小客车日均流量环比2月增长78.4%。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)