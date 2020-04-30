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民航局：预计“五一”假期民航旅客减少近七成

2020年04月30日11:38  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月30日电 （记者乔雪峰） “五一”假期马上来临，旅客出行情况如何？呈现什么特点？4月30日，中国民航局召开新闻发布会，民航局运输司司长于彪对此进行了回应。他表示，受疫情影响，近期国内航线旅客出行需求和出行意愿仍位于低谷；国际航线也将按照国家联防联控的统一部署，继续严格实施各项限制措施，严防输入性风险。“总体来看，‘五一’假期期间民航运输旅客量将较去年同期大幅减少。”

于彪表示，从截至目前的民航旅客机票预定情况分析，预计“五一”假期5天期间民航将运输旅客约290万人次，日均约58万人次，比2019年同期减少约66.8%，比今年清明假期日均旅客运输量增长43.2%。假期期间民航航班整体客座率将明显低于往年正常水平，预计平均客座率不超过70%。“由于疫情期间市场形势变化快，大量旅客存在临时购票或调整行程的情况，预计实际出行数量还将出现变化。”

从具体情况看，4月30日至5月1日将为节前出行高峰，进出港旅客量较多的机场有深圳、成都、上海、广州、昆明、重庆、杭州、西安等。与往年假期不同的是，今年“五一”假期主要旅游城市进出港旅客订票量和客座率水平均明显偏低，显示以旅游为目的的出行需求仍然处于低迷状态。

于彪还指出，与前一段时间相比，以下几个因素有利于当前民航市场逐步复苏：一是国内疫情严峻局面逐步缓解，绝大部分省市已降低风险等级，尤其是北京从今天开始降低响应等级，客观上为市场复苏提供了良好的条件；二是广大旅客出行需求长期压抑，亟需释放，“五一”假期延长，气候相对宜人，客观上将促进旅客出行；三是疫情爆发以来民航客运运力大量闲置，供大于求，五一假期期间机票价格低、航班正常水平高，这一高一低有利于旅客出行。

最后，于彪介绍了民航将采取的相关保障措施。他指出，假期期间，民航将继续严格落实国务院联防联控机制的统一部署和要求，高度关注国内和国际疫情形势和变化，视疫情风险随时根据预案调整航线航班安排和防控措施，并要求民航各单位按照“运输航空公司和运输机场疫情防控技术指南”在运输全过程做好防控工作，为广大旅客出行保驾护航。

同时，民航将延续疫情防控期间的航线航班审批“绿色通道”，航空公司可随时根据市场需要调整或增加运力，满足假期旅客出行需求。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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