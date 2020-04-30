原标题：浦发信用卡推出一系列优质惠民活动 打造创新品质消费体验

伴随着“五一”小长假的到来，国内的消费市场也迎来了逐步回暖，大众的消费需求将出现进一步释放，各地纷纷推出政策举措，开展消费活动，提振市场信心。以上海为例，从五月起联动全城推出了“千企万店五五折起”的“五五购物节”，通过挖掘市场潜在消费需求，全面激活消费增长点，最大限度的促进消费，打响了“上海购物”的品牌。

浦发信用卡也在近期推出了一系列优质惠民活动组合拳，汇聚了备受用户喜爱的暖心权益，涵盖了丰富的消费场景，致力为消费者打造创新品质的消费体验，以满足消费者在小长假期间的消费金融需求。

一、购物新主张 消费享福利

浦发信用卡推出微信支付消费券活动，4月30日-5月5日期间，上海地区浦发信用卡持卡人使用浦发信用卡绑定微信支付后，即可于“微信支付城市消费券”小程序，选择上海，领取满55元立减20元的消费券。此外，用户还可参加全国指定地区浦发信用卡消费券活动，在“微信支付城市消费券”小程序-城市消费券里，领取浦发信用卡满30元立减10元消费券。

值得一提的是，客户还可参与分期消费大促活动，在活动期内，特邀客户成功办理交易分期，满足消费条件，可获得交易分期手续费8.8折优惠或58元已出账单分期立减权益，在享受消费购物的同时，收获惊喜回馈福利。

二、立夏新风俗 尝鲜享优惠

4月30日至5月5日，浦发信用卡结合立夏节气“尝鲜”习俗推出“立夏尝鲜小浦消费券”，囊括30个热门餐饮品牌，其中包括红宝石、光明随心订等上海知名品牌。活动期间，用户通过浦发信用卡浦大喜奔App，进入“立夏小浦消费券购买专区”，可以5元价格购买面值10元的立夏小浦消费券。限量20万张，每位持卡人限购2张。另外，4月27日至6月30日期间每天9点起，用户可在小浦惠花平台豫园餐饮活动专区以69元购买价值100元的豫园文化餐饮类消费券，在松鹤楼面馆、南翔馒头店、梨本堂等上海老字号餐饮品牌使用。浦发信用卡整合线上线下资源，以数字化手段连接实体商户，助力生活服务消费领域，打通小浦惠花内各消费场景，打造“一券在手，全场通用”的品牌消费体验升级。

此外，4月9日-5月15日期间，持卡人通过浦大喜奔APP可领取京东生鲜、京东到家满减权益。满50元减10元权益。

三、出行新风向 乐游享补贴

活动期间，上海地区，用户通过云闪付APP刷乘车码乘公交，选择浦发信用卡支付，可享立减0.62元优惠，每日限享1次；此外，通过METRO大都会APP选择云闪付先乘后付乘坐地铁选择浦发信用卡支付，享立减1元优惠，每日限享1次，先到先得。优惠出行，畅享城市便捷交通。持卡人还可参与聚合约车随机立减优惠活动，用户通过聚合约车平台约车并在活动时间内主动支付，可享受单笔订单随机立减8-20元优惠。活动期间，每日每持卡人可享受最多2单立减优惠。

在出行旅游方面，持卡人在携程旅行APP指定活动专区预订国内景点门票，并使用浦发信用卡支付，可享订单金额满100元立减10元优惠，安心出行，乐享城市周边旅游。

四、积分新玩法 惊喜兑好礼

2020年4月30日10点至17点，通过浦发银行信用卡官方微信用888积分参与热点活动，可获得积分商城“上海品牌”活动专区商品特惠兑换资格或幸运积分(最高100万积分)。每个兑换资格最高享5折且最高返5万积分。聚焦客户金融需求，灵活创新信用卡积分兑换玩法，持续增强消费者的积极性和忠诚度。

五、驾享新生活 购车享分期

而在此次“五五购物节”重点发力拉动的汽车消费方面，浦发信用卡汽车分期业务，目前已经与特斯拉、别克、凯迪拉克、大众、雪佛兰等知名汽车厂商开展深度合作，多款车型供客户选择，还能享受指定车型低首付、最低0费率分期购买优惠；浦发信用卡持卡人更是可以在两分钟内完成全部申请流程。申请通过后，最快当天审批当天放款。释放汽车消费潜力，助力消费市场回暖升温。

通过持续布局消费新场景、新渠道，打造多元丰富的消费优惠活动，浦发信用卡在营造良性消费氛围的同时，也为持卡人提供便捷、优质的惠民福利。在上海“五五购物节”期间，浦发信用卡携手广大合作商户，紧跟用户消费需求的变化，为消费者构建消费新场景、培育消费新项目，不仅有效激发了消费者的积极性和消费潜力，更助力打响了“上海购物”这一地区品牌名片。

(责编：夏晓伦、毕磊)