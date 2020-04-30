交通运输部：货车费率调整完成 已优化80套、480个车型收费标准

人民网北京4月30日电 （许维娜） 4月30日，交通运输部召开4月份例行新闻发布会。为服务疫情防控和经济社会发展，从2月17日零时起，全国收费公路免收车辆通行费。另外，从5月6日零时起全国收费公路将恢复收费。恢复收费后，高速公路联网收费系统转换磨合中出现的问题解决了吗？系统运行情况如何？

交通运输部公路局局长吴德金在新闻发布会上表示，取消高速公路省界收费站后，全国高速公路形成了“一张网”，全网进入了一体化运行的新模式。新的联网收费系统是一个庞大、复杂的巨系统，在转换磨合初期，出现了一些问题，给大家出行带来一些不便。为此，各地交通运输主管部门和高速公路经营管理单位高度重视，制定了转换磨合期重点工作计划和实施方案，建立了“日计划、周安排”的工作机制和“日推进、周督导”的督查机制，进一步完善系统、优化政策、提升服务，开展了系统的优化提升工作，主要体现在以下五个方面：

一是加快推进系统功能优化和完善。重点围绕ETC车道费用显示、全网中心系统和省级系统优化升级、硬件设备运维保障等开展了工作，努力实现系统的精准计费。

二是推动存量问题清零。针对系统转换磨合初期出现的问题，开展了系统问题、积压数据、延迟扣款、存量投诉等四项“清零”行动，列出台账，制定措施，迅速解决。

三是持续调整优化政策。完成货车费率调整，已优化80套、480个车型的收费标准，全国二类至六类货车平均受益频次将分别达到65.6%、64.6%、66.7%、71.4%、82.4%，同时开展城市周边高速公路站外里程收费清理规范工作，努力实现合理计费。

四是全面开展了实车测试。通过各省自测、省际互测、全网复测以及邀请社会力量参加测试等方式，全面验证系统功能，对于测试发现的问题，指导各地边测边改、以测促改，进一步地优化完善系统。

五是全力优化服务。全国30个省份（含西藏）均为公众提供了小程序、APP或微信公众号等通行费查询服务，规范银行扣费短信，通过汇总单的形式实现了通行费发票信息的合并打印，实现了“一次通行、一个账单、一次扣费、一次告知、一张票据”，让公众明明白白消费。同时建立投诉快速处理机制，增加客服坐席，提高客服接通率和及时处理率，努力地为公众提供高品质的服务。

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