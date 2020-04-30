交通运输部：预计“五一”返乡探亲、省内中短途旅游需求旺盛

人民网北京4月30日电（记者毕磊）30日上午，交通运输部将举行2020年4月份例行新闻发布会，发布交通运输一季度经济运行情况和取消高速公路省界收费站转换磨合期开展的相关工作等有关内容。交通运输部新闻发言人吴春耕介绍，预计“五一”期间，全国营业性客运量将会环比前期明显增长，预计共发送旅客超过1.17亿人次，日均超过2336万人次，这个规模约为去年同期日均水平34.8%左右。这当中铁路方面，从售票情况看，预计日均发送旅客500万人次，约为去年同期水平的三分之一水平；道路客运方面，预计日均发送旅客1798万人次，约为去年同期38.9%；水路客运方面，预计日均发送旅客45万人次，约为去年同期50%左右；民航方面，预计日均发送旅客58万人次，约为去年同期33.2%。

吴春耕认为，今年的“五一”小长假，假期比较长，加上处于疫情防控的常态化的特殊时期，备受大家的关注。一是公众出行意愿较常态下明显降低，“非必要、不出行”“无必要、不出差”是目前的现状。二是跨地区人口流动量上升，预计日均流动量约为1100万人。三是务工客流基本返岗到位，对假期客流规模影响较小，前段时间通过点对点，一站式运输，农民工返岗运输基本结束，目前仅剩约55万人。四是“五一”旅游客流将以省内短途自驾出行为主。“五一”期间气候舒适、适合出行，由于广大民众长时间居家，返乡探亲、省内中短途旅游等出行需求较为旺盛。

吴春耕表示，为做好节日期间运输保障，服务公众安全便捷出行，交通运输部将做好以下四方面工作。

一是严格落实外防输入、内防反弹，毫不放松抓好常态化疫情防控各项工作。主要还是采取一些措施，比如说，继续加强交通工具、场站消毒通风，继续坚持“货开客关”做好境外疫情输入防控工作，引导游客错峰出行出游，落实在乘坐交通工具期间戴口罩、手卫生、“一米线”等一些防护措施等。

二是发挥综合交通运输整体优势，积极开展联网售票、定制客运服务和联程运输服务，统筹多种运输方式，加强运输组织和调度，加强运力调配，科学安排班次计划，优化农村客运组织，稳妥有序恢复省内定线旅游客运和旅游包车。

三是加强交通运输网络运行监测，重点加强部门协调沟通和调度，强化路面交通疏导和保通保畅工作，及时发布出行信息、预警信息，引导公众合理安排出行。

四是抓好安全风险防范各项工作，加强重点领域和重点环节隐患排查治理，督促客运企业、交通场站经营者落实安全生产主体责任，切实维护行业安全稳定。

五是按照惯例在五一期间加强值班值守，强化落实岗位责任制，严格执行24小时专人值班和领导干部在岗带班制度，确保紧急情况下可以快速响应、妥善应对、高效处置。

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