国航：坚定信心 迎难而上 全力以赴提质增效

人民网北京4月30日电 （记者乔雪峰） 受新冠肺炎疫情影响，一季度航空需求锐减,民航业经营面临较大困难。记者从中国国际航空股份有限公司获悉，国航积极谋划和精准把握复工复产,加强管理创新、高效协同货运需求、国际客运回程等市场机遇，严格成本控制，多措并举有效降低了疫情影响。2020年一季度，国航营业收入为172.56亿元,营业成本为193.66亿元,归属母公司净亏损为48.05亿元.

疫情发生以来，国航坚决服从国家大局，履行央企使命。截至4月，国航执行救援运输包机102班，运送防疫人员10308人并利用正常航班和货机3134班，运送防疫物资4001吨。国航一线员工奋战在防输入的最前线，充分彰显了载旗航空公司责任担当。

运力方面，国航动态优化运力投入，精细化营销把控，优化收益管理；积极寻求增利空间，通过国内国际联动、客运货运联动，资源保障联动等举措，在国际客运减班情况下，实施客机货班运营模式，并取得良好的经济效益.

受益于国内疫情防控有力，全国复工复产、国内市场逐步复苏，国航3月国内线客运运力达到67.6亿客公里，环比上升21.7%，收益客公里(RPK)环比上升20.6%，客座率至60.9%，4月、5月客运运力预期继续环比上升超过20%，复苏明显。相较世界大型航空公司近几月运力减投超过90%，国内航司尤其国航的运力投入的恢复和增长处于全球领先水平。

收入方面，在为抗击疫情发挥积极作用的同时，国航抓住市场机遇，通过动态调整航线航班和客货联动，快速匹配市场需求，降低收入下降幅度, 国际航班增利。

成本方面，国航实施严格精细的成本管控，在变动成本方面，由于投入减少、燃油成本下降，支出较有较大幅度下降；在固定成本方面，通过包机、客机货运等方式提高利用率，摊薄固定成本。成本优势得到巩固。

资产负债方面，国航通过长期的不懈努力，资产负债率在世界主要网络型航空公司中处于较低的水平；受经营性收入影响，现金流有一定压力。但因有充足的资金储备，并且银行授信和债券可发行额度充足，融资渠道畅通，可以充分确保现金流安全充裕。

财税政策方面，给予了减免部分税费和民航发展基金等一系列优惠政策，多措并举努力将疫情影响降至最低。

下一阶段，国航积极推进以下几方面工作：立足主市场，迎接市场复苏。受疫情走势及防控政策等影响，当前市场格局发生显著变化，在坚守安全底线的前提下,国航继续坚持边际贡献最大化原则，国内把握投入规模，实现有效增投，精细收益把控，加强销售组织；国际加强客货联动，及时动态调整航班，进一步加大“客机货班”投入力度，做好内外部协同，积极落实包机任务。同时加强国航系协同力度，提升内部资源共享的广度和管理协同的深度，从生产组织协同、共飞航线一体化运营、协同机制建立等方面，推进国航系多品牌协同，共同应对经营挑战。

保持战略定力，提高公司治理能力。面对疫情，国航保持战略定力,坚定国内国际统筹、客运货运并举、枢纽网络、成本优势等战略,发挥了积极的作用。国航治理体系和治理能力、防范风险化解危机的能力、应对驾驭复杂局面的能力得到了增强。未来，将把战略优势和治理能力优势切实转变为竞争优势，打造成为国航长期可持续发展的致胜法宝。

立足防输入防反弹，科学开展疫情防控。当前国内疫情防控虽取得阶段性成效，但防输入防反弹压力巨大，疫情防控形势依然严峻。国航处于防输入的前线，将继续把握防控“常态化”的新特点新要求，坚持科学防疫。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)