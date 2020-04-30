人民网>>财经

国航：坚定信心 迎难而上 全力以赴提质增效

2020年04月30日12:16  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月30日电 （记者乔雪峰） 受新冠肺炎疫情影响，一季度航空需求锐减,民航业经营面临较大困难。记者从中国国际航空股份有限公司获悉，国航积极谋划和精准把握复工复产,加强管理创新、高效协同货运需求、国际客运回程等市场机遇，严格成本控制，多措并举有效降低了疫情影响。2020年一季度，国航营业收入为172.56亿元,营业成本为193.66亿元,归属母公司净亏损为48.05亿元.

疫情发生以来，国航坚决服从国家大局，履行央企使命。截至4月，国航执行救援运输包机102班，运送防疫人员10308人并利用正常航班和货机3134班，运送防疫物资4001吨。国航一线员工奋战在防输入的最前线，充分彰显了载旗航空公司责任担当。

运力方面，国航动态优化运力投入，精细化营销把控，优化收益管理；积极寻求增利空间，通过国内国际联动、客运货运联动，资源保障联动等举措，在国际客运减班情况下，实施客机货班运营模式，并取得良好的经济效益.

受益于国内疫情防控有力，全国复工复产、国内市场逐步复苏，国航3月国内线客运运力达到67.6亿客公里，环比上升21.7%，收益客公里(RPK)环比上升20.6%，客座率至60.9%，4月、5月客运运力预期继续环比上升超过20%，复苏明显。相较世界大型航空公司近几月运力减投超过90%，国内航司尤其国航的运力投入的恢复和增长处于全球领先水平。

收入方面，在为抗击疫情发挥积极作用的同时，国航抓住市场机遇，通过动态调整航线航班和客货联动，快速匹配市场需求，降低收入下降幅度, 国际航班增利。

成本方面，国航实施严格精细的成本管控，在变动成本方面，由于投入减少、燃油成本下降，支出较有较大幅度下降；在固定成本方面，通过包机、客机货运等方式提高利用率，摊薄固定成本。成本优势得到巩固。

资产负债方面，国航通过长期的不懈努力，资产负债率在世界主要网络型航空公司中处于较低的水平；受经营性收入影响，现金流有一定压力。但因有充足的资金储备，并且银行授信和债券可发行额度充足，融资渠道畅通，可以充分确保现金流安全充裕。

财税政策方面，给予了减免部分税费和民航发展基金等一系列优惠政策，多措并举努力将疫情影响降至最低。

下一阶段，国航积极推进以下几方面工作：立足主市场，迎接市场复苏。受疫情走势及防控政策等影响，当前市场格局发生显著变化，在坚守安全底线的前提下,国航继续坚持边际贡献最大化原则，国内把握投入规模，实现有效增投，精细收益把控，加强销售组织；国际加强客货联动，及时动态调整航班，进一步加大“客机货班”投入力度，做好内外部协同，积极落实包机任务。同时加强国航系协同力度，提升内部资源共享的广度和管理协同的深度，从生产组织协同、共飞航线一体化运营、协同机制建立等方面，推进国航系多品牌协同，共同应对经营挑战。

保持战略定力，提高公司治理能力。面对疫情，国航保持战略定力,坚定国内国际统筹、客运货运并举、枢纽网络、成本优势等战略,发挥了积极的作用。国航治理体系和治理能力、防范风险化解危机的能力、应对驾驭复杂局面的能力得到了增强。未来，将把战略优势和治理能力优势切实转变为竞争优势，打造成为国航长期可持续发展的致胜法宝。

立足防输入防反弹，科学开展疫情防控。当前国内疫情防控虽取得阶段性成效，但防输入防反弹压力巨大，疫情防控形势依然严峻。国航处于防输入的前线，将继续把握防控“常态化”的新特点新要求，坚持科学防疫。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved