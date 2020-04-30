国航：坚定信心 迎难而上 全力以赴提质增效

人民网北京4月30日电 （记者乔雪峰） 受新冠肺炎疫情影响，一季度航空需求锐减,民航业经营面临较大困难。记者从中国国际航空股份有限公司获悉，国航积极谋划和精准把握复工复产,加强管理创新、高效协同货运需求、国际客运回程等市场机遇，严格成本控制，多措并举有效降低了疫情影响。2020年一季度，国航营业收入为172.56亿元,营业成本为193.66亿元,归属母公司净亏损为48.05亿元.
疫情发生以来，国航坚决服从国家大局，履行央企使命。截至4月，国航执行救援运输包机102班，运送防疫人员10308人并利用正常航班和货机3134班，运送防疫物资4001吨。国航一线员工奋战在防输入的最前线，充分彰显了载旗航空公司责任担当。
运力方面，国航动态优化运力投入，精细化营销把控，优化收益管理；积极寻求增利空间，通过国内国际联动、客运货运联动，资源保障联动等举措，在国际客运减班情况下，实施客机货班运营模式，并取得良好的经济效益.
受益于国内疫情防控有力，全国复工复产、国内市场逐步复苏，国航3月国内线客运运力达到67.6亿客公里，环比上升21.7%，收益客公里(RPK)环比上升20.6%，客座率至60.9%，4月、5月客运运力预期继续环比上升超过20%，复苏明显。相较世界大型航空公司近几月运力减投超过90%，国内航司尤其国航的运力投入的恢复和增长处于全球领先水平。
收入方面，在为抗击疫情发挥积极作用的同时，国航抓住市场机遇，通过动态调整航线航班和客货联动，快速匹配市场需求，降低收入下降幅度, 国际航班增利。
成本方面，国航实施严格精细的成本管控，在变动成本方面，由于投入减少、燃油成本下降，支出较有较大幅度下降；在固定成本方面，通过包机、客机货运等方式提高利用率，摊薄固定成本。成本优势得到巩固。
资产负债方面，国航通过长期的不懈努力，资产负债率在世界主要网络型航空公司中处于较低的水平；受经营性收入影响，现金流有一定压力。但因有充足的资金储备，并且银行授信和债券可发行额度充足，融资渠道畅通，可以充分确保现金流安全充裕。
财税政策方面，给予了减免部分税费和民航发展基金等一系列优惠政策，多措并举努力将疫情影响降至最低。
下一阶段，国航积极推进以下几方面工作：立足主市场，迎接市场复苏。受疫情走势及防控政策等影响，当前市场格局发生显著变化，在坚守安全底线的前提下,国航继续坚持边际贡献最大化原则，国内把握投入规模，实现有效增投，精细收益把控，加强销售组织；国际加强客货联动，及时动态调整航班，进一步加大“客机货班”投入力度，做好内外部协同，积极落实包机任务。同时加强国航系协同力度，提升内部资源共享的广度和管理协同的深度，从生产组织协同、共飞航线一体化运营、协同机制建立等方面，推进国航系多品牌协同，共同应对经营挑战。
保持战略定力，提高公司治理能力。面对疫情，国航保持战略定力,坚定国内国际统筹、客运货运并举、枢纽网络、成本优势等战略,发挥了积极的作用。国航治理体系和治理能力、防范风险化解危机的能力、应对驾驭复杂局面的能力得到了增强。未来，将把战略优势和治理能力优势切实转变为竞争优势，打造成为国航长期可持续发展的致胜法宝。
立足防输入防反弹，科学开展疫情防控。当前国内疫情防控虽取得阶段性成效，但防输入防反弹压力巨大，疫情防控形势依然严峻。国航处于防输入的前线，将继续把握防控“常态化”的新特点新要求，坚持科学防疫。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】