民航局：五月国际客运航班飞行计划448班 涉及35个国家

人民网北京4月30日电 （记者乔雪峰） 4月30日，中国民航局召开新闻发布会，民航局运行监控中心副主任孙韶华在发布会上表示， 3月29日，国际客运航班按照“五个一”的要求调整以来，除29日首日入境航班达到38班外，后续每日入境航班都未超过20班，日入境旅客约两、三千人。

孙韶华指出，截至4月29日，一个月时间，国航、东航、南航等17家国内航空公司，大韩、全日空、马来西亚航、埃塞俄比亚航等25家外国航空公司，共42家中外航空公司执行来自日本、韩国、美国、加拿大等39个国家的国际入境客运正班和包机共457班，运送入境旅客90052人。其中，3月29日入境航班38班最多，入境旅客8143人，4月4日、7日、14日、17日和24日入境航班最少，均为10班，入境旅客分别为2147人、2491人、2379人、1928人和2168人。

“按照目前民航局关于国际客运航班的措施要求，中外航空公司进一步调整和优化了五月份国际客运航班计划。”孙韶华表示，截至目前，五月份国际客运航班飞行计划共448班，平均每周101班，平均每天14班，涉及35个国家，43个国外城市，24个国内城市。其中，日韩方向66班，北美方向42班，欧洲方向96班，首都机场国际客运航班经第一入境点计划90班。国内承接国际航班最多的机场有上海浦东、广州白云、成都双流、厦门高崎。

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