电商每周热点：电子商务组合拳 全面助推经济社会发展

人民网北京4月30日电（记者毕磊） 人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：《人民日报》主题报道援引人民网新电商研究院报告指出，电商平台正在成为农货上行体系中智能化、系统化、规模化的物流“新基建”代表。电子商务在促进消费和助力经济提质升级方面发挥着越加重要的作用，商务部工信部国家邮政局等联合举办网购节，直播带货为经营销售提供发展新思路，农村网络零售增速不断加快，数字经济持续快速发展并产生巨大活力，成为我国经济增长的新动能。人民网人民直击栏目聚焦电商平台违规乱象。

1、商务部工信部等联合109家平台企业 打造“双品网购节”

4月25日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍电子商务促进消费和助力经济提质升级工作情况。商务部电子商务司副司长蔡裕东介绍，商务部、工信部、国家邮政局、中国消费者协会将联合举办“双品网购节”，4月28日正式开幕并持续到5月10日。参加的平台及企业超过109家，垂直电商、服务类电商、餐饮旅游电商均积极参与，外贸生产企业也纳入这次活动，“丝路电商”合作国驻华使馆官员也会参与促销。各方努力把质优、物美的商品和服务推送给广大消费者。网购节上将有“小而美”的网络品牌，也有中华老字号，以及“三品一标”认证的农产品，还有优质的家电产品、节能环保产品，各个商家会大力促销，各种优惠实实在在地给消费者实惠和让利，同时让受疫情影响严重的商户也能够尽快地恢复元气。

2、电商直播如火如荼 一季度农产品直播超400万场

商务部近日发布的数据显示，一季度，全国农产品网络零售额达936.8亿元，增长31.0%；电商直播超过400万场。商务部新闻发言人高峰说，1-3月，全国网上零售额2.2万亿元，同比下降0.8%，降幅比1-2月收窄2.2个百分点。实物商品网上零售额在社会消费品零售总额中的比重达23.6%，较上年同期提升5.4个百分点。

3、按下暂停键的一季度 网上零售额保持增长

4月25日国家统计局数据显示，一季度网络零售规模与去年同期基本持平，实物商品网上零售额增加了5.9%。商务大数据对350万家平台内商户统计显示，复工率已近90%。另据IDC咨询近日发布的平板电脑月度零售数据跟踪报告显示，2020年2月平板电脑线上渠道销量同比增幅接近100%，3月依然保持近50%的增长。此外，IDC跟踪监测数据显示，中国教育平板市场呈现连续增长态势：2019年教育平板整体市场的出货量约400万台，预计2020年将会出货接近440万台，2021年将会达到470万台。

4、电子商务从消费端加速向生产端拓展

近期“新基建”、工业互联网和5G都是热词。我国电子商务的发展成效有目共睹，疫情期间产地直销、直播“带货”等新业态持续涌现，工业和信息化部信息技术发展司一级巡视员李颖说，为加快推动5G与工业互联网的发展，工信部出台了一系列政策措施，将从早日建成高质量、广覆盖的5G商用网络，人、机、物全面互通的工业互联网基础设施，“新基建”与制造、能源、交通、农业等实体经济各领域的融合发展，网络安全保障体系等多点发力，更好支撑整个电子商务的发展。

5、人民日报：电商扶贫按下快进键

4月27日《人民日报》电商主题报道指出，直播带货提供发展新思路，农村网络零售增速不断加快，数字经济持续快速发展并产生巨大活力，正在成长为农村经济增长的新动能，报道节选人民网新电商研究院4月24日发布的《中国农村电商物流发展报告》，随着数字乡村建设、电子商务进农村综合示范和电商扶贫等工作深入推进，我国农村电商正保持迅猛发展劲头，农村网络零售增速不断加快，农村电商的发展有效激发了农村电商物流需求。电商平台正在成为农货上行体系中智能化、系统化、规模化的物流“新基建”代表。

（河北省秦皇岛市海港区海阳镇当地部分农民运用网络直播、自媒体、电商等方式销售农产品，形成了“线下基地采摘+网络直播带货”相结合的销售模式。当地大樱桃种植基地内，村民苏士明使用网络平台直播推销大樱桃。）

6、国家邮政局：快递量日超2亿件 力争三年村村通快递

4月25日，国家邮政局市场监管司副司长边作栋表示，实物商品网络零售额已经占到社会消费品零售总额五分之一。现在每天的快递量已经超过2亿件，已经基本恢复到疫情前正常水平。同时将力争三年基本实现村村通快递，现在已有96.6%的乡镇设立了快递服务网点，一季度农村地区收投快件量超30亿件。农村快递服务还存在成本偏高、村级覆盖率偏低、服务不到位等问题。快递进村工程已于近期启动，力争用三年时间推动符合条件的建制村基本实现村村通快递。

7、人民直击：藏身电商、社交平台的迷奸药

人民网记者近日在多家电商、社交App检索发现，有用户以“催情”“迷幻”名义兜售相关产品。为规避监管，这些接头暗语以谐音等形式不断变换。4月7日至14日，在7家下载量较高的电商、社交App，记者以“催情药”“迷奸药”为关键词检索，未搜到相关商品或用户。以“催情”为关键词二次检索时，在微博、知乎找到相关用户；再换成“谜”“崔谜”等字词检索时，在淘宝发现相关商品。根据《电子商务法》，电子商务平台经营者知道或者应当知道平台内经营者销售的商品或者提供的服务不符合保障人身、财产安全的要求，或者有其他侵害消费者合法权益行为，未采取必要措施的，依法与该平台内经营者承担连带责任。电商平台、社交媒体平台应承担起监督管理职责，对平台内销售或者提供法律、行政法规禁止交易的商品和服务，加强审查并及时采取处置措施。

8、百度上线电商直播，欲从发展正劲的直播市场分一杯羹

百度电商直播于近日上线，其好看视频App中增加了直播的入口，种草频道为其中一个分类，目前百度电商直播还处于小范围测试阶段，一些百度自媒体和好看视频作者已经入驻，预计直播公会和MCN将在5月中旬开播。此前，百度官方称直播是百度重点发力的方向，百度各产品会根据用户需求提供以信息和知识为核心的直播，帮助用户成长。同时，好看视频也开始招募直播MCN和公会，MCN和公会可享受百度信息流广告、内容品牌包装、IP孵化等资源扶持，获得至少70%分成和额外奖励。

9、阿里聚焦产业带直播扶持计划 淘宝直播公布618玩法

4月28日，阿里巴巴全国首个产业带批发直播基地正式落户浙江温岭。据介绍，1688将在全年打造10万家百万营收的工厂主播，预计全年帮助中小企业获得2亿直播订单，实现直播电商交易额超1000亿。同时，淘宝618大促将于5月25日以预售模式拉开序章。日前，淘宝直播公布了今年618玩法包括流量入口、主播扶持计划、货品池升级等。其中，此次618官方新添了全域联播、小时榜排位赛新赛制、跨品类连麦三大入口；淘宝还将筛选出1000+天团主播，重点扶持加入官方超级主播矩阵的主播。

(责编：毕磊、夏晓伦)