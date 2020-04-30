原标题：五一旅行要留心，听本溪交警多部门快手直播“出行攻略”

4月28日上午9点，“辽宁省本溪市交警支队”（ID：bxjg0414122）、“本溪交警铁骑”（ID：bx_cavalry）、“溪湖交警大队”（ID：bxxhjjdd）、“本溪县交警”（ID：1872557872）、“本溪市道路交通事故快处快赔中心”（ID：1334374238）以快手多链路直播的形式，记录下忙碌的一天。

直播中，不同职能部门的交警同志展现了日常工作内容。本溪交警支队的胡警官连麦解答网友关于五一高速过路费、交规等各类问题；铁骑大队执法过程全“曝光”，现场拆除地锁、清理违章停车；每天早上六点半就起床站岗的本溪老民警，现场执勤的同时讲述自己的故事；本溪县警花聊出租车快速通道，并提醒五一出行注意安全；快处快赔中心线上分享交通事故空中拆解那些事……丰富内容，点燃了老铁们的热情，直播间中互动氛围浓厚。

数据显示，多链路直播总播放量达91.1万。其中，辽宁省本溪市交警支队直播间播放量达85.6万，累计点赞33.6万，其他直播间播放量也均破万。

五一小长假即将来临，“五一期间高速是否免费”成了网友们最关心的问题之一。据本溪市交警支队胡警官介绍，五一期间，高速24小时对所有车辆免费开放。针对摩托车等驾照考试什么时候考取的问题，胡警官说：“目前无法考试，是因为当前仍需要减少聚集，大家再等一等。”

在本溪铁骑大队拆除地锁的现场，老铁们不仅感受了拆除过程，还了解了违章停车的注意事项。直播中，本溪铁骑大队还与同步直播的本溪县警花连线，一同介绍本溪各景点的车流量情况。“今年五一由于国家规定，旅游景区只开放室外区域，且接待游客量不得超过核定最大承载量30%，加之小长假较往年延长两天等因素，预计本溪地区出行压力将有所下降，但仍将较平时小幅度上升。”此外，警花还重点介绍了通向景点道路的路况情况，方便市民制定出行计划。

认真落实公安部“放管服”的改革措施，本溪市交警支队筹建了“本溪市道路交通事故快处快赔服务中心”，依托“远程可视化”的交通事故处理新模式，快速处理无人伤亡的道路交通事故。在直播中，大家也近距离感受到了中心高效的事故处理效率。

确保道路交通秩序，安全出行，离不开每一位交警的努力。溪湖交警大队经验丰富的老民警，每天坚守在现场执勤。面对过路司机和行人的问题，也亲切耐心的一一解答。“讲的真好”有不少网友评论说他执勤方式亲切，也有人在线呼吁：“交警同志也挺辛苦的，平时大家一定注意遵守交规，少给他们添麻烦。”

据悉，这是本溪交警直播的首次尝试。未来，本溪交警将会继续利用快手直播，向广大网友及本溪当地市民传达各种及时的民生信息。快手也将持续助力更多政府部门与当地百姓之间建立更加紧密的联系。（郑梓）

(责编：夏晓伦、毕磊)