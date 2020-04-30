商务部：一季度832个国家级贫困县农村电商网络零售额同比增长5.0%

人民网北京4月30日电 （栗翘楚）2014年以来，商务部会同财政部、国务院扶贫办深入开展电子商务进农村工作，助力农产品出村和农民增收。

一季度农村电商表现如何？

“今年一季度，全国832个国家级贫困县农村电商实现逆势增长，网络零售额达565.6亿元，同比增长5.0%，高出全国农村平均增速1.9个百分点。”在今天举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰给出了答案。

针对数据中的亮点，高峰介绍，一是实物商品网络零售额增长较快。一季度，国家级贫困县实物商品网络零售额336.9亿元，同比增长30.3%。家居用品、药品器械等生活物资线上消费旺盛。二是农产品电商交易活跃。一季度，国家级贫困县农产品网络零售额83.2亿元，同比增长49.7%，高出全国农村平均增速11.5个百分点。三是农村电商创新创业势头不减。截至3月底，832个国家级贫困县网络电商总数为246.9万家，同比增长7.0%。国家级贫困县网络电商整体复工率达85%以上。据估算，国家级贫困县电商吸纳用工就业超过900万人。

下一步，商务部将继续把提升电子商务进农村作为重点工作：一是扩大电子商务进农村覆盖面，加快完善农村电子商务服务体系，提升农村电商发展水平。二是加强农村流通基础设施建设，加强产地冷链设施建设，发展农村物流共同配送，完善全国农产品流通骨干网，提升农产品进城效率。三是强化电商扶贫频道建设，推动电商企业与贫困县对接，开展农产品线上线下展销，带动扶贫增收。

(责编：栗翘楚、孙阳)