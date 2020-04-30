商务部：一季度832个国家级贫困县农村电商网络零售额同比增长5.0%

人民网北京4月30日电 （栗翘楚）2014年以来，商务部会同财政部、国务院扶贫办深入开展电子商务进农村工作，助力农产品出村和农民增收。
一季度农村电商表现如何？
“今年一季度，全国832个国家级贫困县农村电商实现逆势增长，网络零售额达565.6亿元，同比增长5.0%，高出全国农村平均增速1.9个百分点。”在今天举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰给出了答案。
针对数据中的亮点，高峰介绍，一是实物商品网络零售额增长较快。一季度，国家级贫困县实物商品网络零售额336.9亿元，同比增长30.3%。家居用品、药品器械等生活物资线上消费旺盛。二是农产品电商交易活跃。一季度，国家级贫困县农产品网络零售额83.2亿元，同比增长49.7%，高出全国农村平均增速11.5个百分点。三是农村电商创新创业势头不减。截至3月底，832个国家级贫困县网络电商总数为246.9万家，同比增长7.0%。国家级贫困县网络电商整体复工率达85%以上。据估算，国家级贫困县电商吸纳用工就业超过900万人。
下一步，商务部将继续把提升电子商务进农村作为重点工作：一是扩大电子商务进农村覆盖面，加快完善农村电子商务服务体系，提升农村电商发展水平。二是加强农村流通基础设施建设，加强产地冷链设施建设，发展农村物流共同配送，完善全国农产品流通骨干网，提升农产品进城效率。三是强化电商扶贫频道建设，推动电商企业与贫困县对接，开展农产品线上线下展销，带动扶贫增收。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】