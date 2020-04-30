商务部：中国没有限制防疫物资出口 出口规模呈明显增长态势

人民网北京4月30日电 （栗翘楚）“中国没有限制防疫物资出口，而是想方设法为世界各国采购提供便利和支持。”在今天举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰表示，截至4月29日，中国通过市场化采购方式向194个国家和地区出口防疫物资，且出口规模呈明显增长态势。

高峰表示，防疫物资质量直接关乎各国人民生命健康。随着全球疫情持续蔓延，相关国家对防疫物资需求快速扩大，中国政府在做好国内疫情防控基础上，尽己所能为国际社会提供支持和帮助。商务部会同医疗物资商业出口工作机制成员单位在不到一个月时间内连续发布5号、12号公告，5号公告针对医用口罩等5类医疗物资严格监管，12号公告针对非医用口罩强化监管，两个公告的目的就是要严把出口质量关，保质保量向国际社会提供急需的防疫物资，更有效支持全球抗击疫情，挽救更多生命。

高峰介绍，根据5号和12号公告，既不符合中国标准，也不符合国外质量标准的医疗物资和非医用口罩确实无法出口，但符合中国质量标准或者国外质量标准的医疗物资和非医用口罩出口没有障碍。

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