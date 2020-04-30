商务部：推动落实各类支持政策 促进服务消费回补

人民网北京4月30日电 （栗翘楚）随着国内疫情防控向好态势进一步巩固，生活服务企业复工率继续呈现出稳步向好的发展态势。目前，企业在营业过程中仍面临顾客不敢消费、不放心消费、客流量少、收入偏低等一些困难。“五一”假期即将到来，如何推动消费持续回暖？在今天召开的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰表示，为推动消费持续回暖，下一步，商务部将继续做好以下工作：
一是推动落实好各类支持政策。会同相关部门进一步完善疫情防控常态化条件下的生活服务企业运营指南，帮助企业安全有序复工，增强消费信心；组织开展政策宣讲，通过多种方式帮助企业了解和申请政策支持，增强企业获得感。
二是会同有关部门制定落实减轻小微企业和个体工商户房租的政策。根据近日的问卷调查，2/3的商贸流通企业最迫切的政策需求是推动业主减免租金。近日，国务院常务会议已经明确帮助服务业小微企业和个体工商户缓解租金压力的措施。商务部将会同相关部门尽快出台具体举措。
三是促进服务消费回补。开展社区生活服务业发展试点，提升社区生活服务品质，激发社区消费潜力；适时实施餐饮业振兴行动，引导餐饮业连锁化、品牌化、数字化和生态化发展；推进家政服务提质扩容，帮助家政服务员安全有序复工。
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