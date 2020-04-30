商务部：坚决反对美方滥用出口管制措施妨碍正常贸易

人民网北京4月30日电 （栗翘楚）当地4月27日，美国商务部官网发布公告，表示要加强对技术出口的限制。4月30日，商务部新闻发言人高峰在商务部例行新闻发布会上表示，我们一贯坚决反对美方滥用出口管制措施、妨碍贸易伙伴间开展正常贸易与合作的做法。这将更多地损害美国相关企业的利益。

高峰表示，在当前全球合作抗击新冠肺炎疫情、努力降低疫情对经济影响的情况下，各国政府有责任为企业开展正常的国际贸易活动创造便利条件，而不是制造障碍。希望美方停止错误做法，维护双方企业的合法权益，为推动经济重回健康发展轨道作出务实的努力。

(责编：栗翘楚、孙阳)