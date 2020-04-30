联手阿里菜鸟，联合国在中国设立全球应急枢纽

原标题：阿里菜鸟为联合国提供服务 向全球运送抗疫救援物资

近日，联合国世界粮食计划署在中国启动全球人道主义应急枢纽，为国际社会提供全球抗疫应急响应。

联合国世界粮食计划署表示，为了快速启动这一枢纽，由阿里菜鸟提供了仓储等物流支持。目前，首批抗疫医疗物资已于4月底运抵位于广州的仓库枢纽。

联合国世界粮食计划署表示，中国枢纽将承担国际社会在华采购物资的仓储、整合以及紧急空运的任务，使救援物资迅速地送达世界各地的其他联合国人道主义应急中转枢纽或直接到达受影响的地区。

联合国世界粮食计划署驻华代表屈四喜表示：“凭借其领先的制造业、完善的供应链和技术创新，中国拥有设立应急枢纽独特的优势。该枢纽将在应对疫情过程中发挥十分重要的作用。”

菜鸟国际供应链总经理赵剑表示，菜鸟将根据世界粮食计划署的需求，以菜鸟部署在中国多地的菜鸟保税仓为核心枢纽，通过菜鸟进出口关务、跨境冷链和数字化能力，对新冠疫情相关救援物资进行存储等物流服务，并实现全链路可视追踪，全力支持全球抗疫。

据悉，阿里菜鸟全球物流网络是疫情期间少数维持正常运转的物流网络，迄今已经为全球运输医疗物资超亿件，三四月为中小企业提供货运包机近200架次。

(责编：夏晓伦、乔雪峰)