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北京下调响应级别 京东体育服务成交额暴涨655%

2020年04月30日20:56  来源：中国新闻网
 
原标题：北京下调响应级别 京东体育服务成交额暴涨655%

　　4月29日，北京市应急响应级别由一级调整为二级后，直接拉动了人们户外活动的消费，家装、家电装修等受抑制的服务型消费得到释放，居民消费信心也明显增强，北京市消费市场将被进一步激活。京东消费数据显示体育服务成交额增长655%；家电服务成交额增长116%；户外装备成交额增长249%……

　　4月29日消息一出，北京消费者五一户外出行的需求应声上涨。京东旅行实时数据显示，截至目前，机票、火车票、周边游、国内酒店等产品搜索量环比增长超10倍。京东旅行整体订单量环比增长6倍以上，国内游订单攀升尤其明显，其中国内酒店订单环比增长3倍，景区门票环比增长5倍，北京出发航线预定量环比增长8倍。北京至成都、深圳、杭州、广州、重庆成为旅客预订量最高的5个航线。

　　同时，来自京东大数据研究院的数据显示，消费者开始密集采购出行及运动相关产品。其中，大量消费者选择在五一期间驾车出行，自驾出行相关产品的成交额环比明显上涨，户外手表涨幅高达3683%，隐形车衣和移动空调的成交额涨幅均超过300%；户外运动产品的成交额也大幅上涨，户外装备成交额环比上涨幅度达249%，骑行运动涨幅达到117%，游泳用品、保健器材的涨幅也均登上榜单。此外，包括预定场馆在内的体育服务成交额涨幅高达655%。

　　京东全渠道布局下的各个线下门店相关交易量也明显攀升。4月29日，京车会门店接到了大量预约车辆维修、保养及洗车服务的订单，订单量环比增长超过了2.5倍；7FRESH生鲜超市的大额采购订单明显增长，箱装水饮、烧烤肉类、啤酒等销量增长超过平日的2倍。

　　疫情期间，由于多数人隔离在家，居家时间延长，很多家庭的亲密度明显提升。此次再迎五一小长假，又逢北京下调响应级别，不少家庭选择带娃一起出游，京东平台上“带娃出游神器”、“踏青出游”的搜索量也明显增加，亲子活动相关产品成交额大幅上涨，户外玩具/游乐设施涨幅高达205%，健身架/爬行学步玩具涨幅达到182%。

　　值得关注的是，消息发布后，家装、家电等受到抑制的服务型消费的成交额也在攀升。此前，中央空调、集成灶等需要上门安装维修服务的大家电类产品，由于外来人员进小区送装有阻碍，导致需求被抑制。数据显示，4月29日集成灶成交额环比涨幅达166%，中央空调涨幅为58%，包括安装维修在内的家电服务成交额上涨116%。

　　相比往年，消费者在外出游玩时，也更加具有防疫清洁意识。京东数据显示，口罩、酒精的搜索量仍高居在北京消费者热搜榜单上。同时，尽管北京降至二级响应的消息明显增强了人们出行消费信心，但仍有一些人选择延续此前的假期计划，宅在家里看大片。数据显示，家庭影院成交额环比上涨幅度高达213%，咖啡涨幅达到188%。

　　业内人士认为，此次北京响应级别下调，又恰逢十二年来最长的五一长假，居民被抑制的户外出行等消费需求得到释放，预计将进一步推动消费复苏。

(责编：夏晓伦、乔雪峰)
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