铁路“五一”假期运输启幕 200余趟动车组票价继续打折

本报北京4月30日电 （记者陆娅楠）4月30日，铁路“五一”假期运输正式拉开帷幕。自4月30日至5月5日，铁路每日开行旅客列车将达5700余列，较节日前日均增加700余列，并增开“夕发朝至”高铁动卧列车，努力满足旅客节日出行需求。

“五一”期间，预计探亲、中短途旅游客流将有所回升，铁路部门增开30余列“夕发朝至”高铁动卧列车往返于北京西至深圳北、湛江西、珠海、昆明南、贵阳北，上海至深圳北，上海虹桥至广州南、珠海等区段。广珠城际等25条城际铁路的200余趟动车组列车票价继续实行打折优惠，最大折扣幅度为五五折。

今年“五一”假期，电子客票也将提升旅客出行体验。4月29日，兰州至乌鲁木齐高铁全线实施电子客票，内地高铁和城际铁路实现电子客票全覆盖。节日期间，电子客票可通过互联网购票、退票和改签，旅客可凭有效身份证件实现“一证通行”和无接触进出站。

《 人民日报 》（ 2020年05月01日 02 版）

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