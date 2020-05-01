民航市场逐渐复苏 “五一”期间将运输旅客约290万人次

本报北京4月30日电 （记者赵展慧）中国民航局30日召开新闻发布会表示，预计“五一”假期5天期间民航将运输旅客约290万人次，日均约58万人次，比2019年同期减少约66.8%，比今年清明假期日均旅客运输量增长43.2%。
与前一段时间相比，以下因素有利于当前民航市场逐步复苏：一是国内疫情严峻局面逐步缓解，绝大部分省份已降低风险等级；二是广大旅客出行需求长期压抑，亟须释放；三是“五一”假期期间机票价格低、航班正常水平高，有利于旅客出行。去哪儿网平台数据显示，北京市宣布突发公共卫生事件应急响应级别调至二级后的半小时内，机票搜索量迅速攀升，北京出发机票预订量较上一时段暴涨15倍，度假、酒店等其他旅游产品搜索量也上涨3倍。
从具体情况看，4月30日至5月1日为节前出行高峰，进出港旅客量较多的机场有深圳、成都、上海、广州、昆明、重庆、杭州、西安等。
《 人民日报 》（ 2020年05月01日 02 版）
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