人民网>>财经

奋斗在复工一线：京雄城际雄安站混凝土主体结构封顶 

本报记者  陆娅楠

2020年05月01日09:38  来源：人民网－人民日报
 

　　4月30日，京雄城际铁路雄安站工地，24台塔吊交叉挥舞，起重机巨臂高擎。伴随着最后一方混凝土浇筑完成，京雄城际铁路雄安站混凝土主体结构正式封顶。

　　“感谢大家，这个月干了近2亿元产值，今天终于把被新冠肺炎疫情耽误的工期追回来了！”工地旁，中铁建工集团雄安站项目部汇报厅里，主持表彰会的项目书记王星运声音激动。

　　今年1月，突如其来的疫情让项目部措手不及。3000名建设者主要来自三支队伍，其中两支队伍来自湖北，春节前职工都回家探亲了，一时在湖北回不来，咋办？4月30日就是主体结构封顶的大日子，怎么才能抓好防疫又不误生产？

　　“众志成城，没有咱过不去的难关！”王星运大年初四就返回工地，建立疫情防控体系，重新规划管理流程，先后采购了近20万个防疫口罩、1500公斤84消毒液、700公斤84消毒片、40个体温计、30个红外额温检测仪、45套防护服与护目镜……充足的防疫物资，为雄安站复工筑起了第一道安全防线。

　　坐在台下的项目经理李海明，也终于舒了一口气。他大年初四回到工地，连续熬夜作战，制定复工计划，包了上百辆车从云贵川“点对点”接人。终于，在2月底前召集了3000多名建设者，投入复工。

　　斜挎红绶带、登上领奖台的石云飞，是雄安站工人生活区防疫工作直接负责人，被工友戏称为“生活大管家”。“大管家”权力不大，责任重。从测量工友体温、按红黄绿区分配宿舍，到对工友活动轨迹进行查询、填报各类调查表、总揽进出场人员登记排查……他每天从早上6点多工作到深夜快1点，最近的一条微信朋友圈信息，是深夜零点发的两桶方便面照片，配文“开饭，一碗不够就两碗。”

　　为了追上工程进度，项目部“昼夜作战”“多点开花”，加人、加设备，平行施工。可如期完成这么大的工程，不仅靠拼搏，更要靠创新。

　　作为雄安新区设立以来首个大型基础设施项目、河北省首个5G+边缘计算智慧工地，雄安站的建设有颗智慧大脑。获奖却没能登上领奖台的祝佳伍，当天正盯着完善“智慧工地信息化系统”。“5G、物联网、BIM技术（建筑信息建模）三合一，雄安站施工现场是妥妥的智慧工地。”身为“90后”的项目信息化负责人，祝佳伍觉得5G带给建筑业的变化清晰可见。

　　防风险有“千里眼”。工地24台塔吊，大臂交叉作业，依靠防碰撞系统可以在移动端实时监测运转方向、吊重数据，做到昼夜施工却零碰撞。

　　保工期有“玲珑心”。雄安站钢结构屋盖重达3000吨，提升高度、提升总重量及施工技术难度之大，在目前国内同类型高铁站房施工中无出其右。建设者采用先进的计算机同步控制系统、液压泵源和吊点实时传感技术，多台设备逐级加载，24个吊点同步提升，32个结构变形监测点分级监控，精度控制在毫米级。不到15个小时，雄安站钢结构屋盖顺利完成25米提升。

　　鏖战这么久，很多人没能上台领奖，亏不亏？建设者们浪漫地说：“加班也有礼物。我们见过雄安的星空，吻过破晓的朝阳。”

　　


　　《 人民日报 》（ 2020年05月01日 04 版）

(责编：夏晓伦、乔雪峰)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved