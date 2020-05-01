奋斗在复工一线：京雄城际雄安站混凝土主体结构封顶 

4月30日，京雄城际铁路雄安站工地，24台塔吊交叉挥舞，起重机巨臂高擎。伴随着最后一方混凝土浇筑完成，京雄城际铁路雄安站混凝土主体结构正式封顶。

“感谢大家，这个月干了近2亿元产值，今天终于把被新冠肺炎疫情耽误的工期追回来了！”工地旁，中铁建工集团雄安站项目部汇报厅里，主持表彰会的项目书记王星运声音激动。

今年1月，突如其来的疫情让项目部措手不及。3000名建设者主要来自三支队伍，其中两支队伍来自湖北，春节前职工都回家探亲了，一时在湖北回不来，咋办？4月30日就是主体结构封顶的大日子，怎么才能抓好防疫又不误生产？

“众志成城，没有咱过不去的难关！”王星运大年初四就返回工地，建立疫情防控体系，重新规划管理流程，先后采购了近20万个防疫口罩、1500公斤84消毒液、700公斤84消毒片、40个体温计、30个红外额温检测仪、45套防护服与护目镜……充足的防疫物资，为雄安站复工筑起了第一道安全防线。

坐在台下的项目经理李海明，也终于舒了一口气。他大年初四回到工地，连续熬夜作战，制定复工计划，包了上百辆车从云贵川“点对点”接人。终于，在2月底前召集了3000多名建设者，投入复工。

斜挎红绶带、登上领奖台的石云飞，是雄安站工人生活区防疫工作直接负责人，被工友戏称为“生活大管家”。“大管家”权力不大，责任重。从测量工友体温、按红黄绿区分配宿舍，到对工友活动轨迹进行查询、填报各类调查表、总揽进出场人员登记排查……他每天从早上6点多工作到深夜快1点，最近的一条微信朋友圈信息，是深夜零点发的两桶方便面照片，配文“开饭，一碗不够就两碗。”

为了追上工程进度，项目部“昼夜作战”“多点开花”，加人、加设备，平行施工。可如期完成这么大的工程，不仅靠拼搏，更要靠创新。

作为雄安新区设立以来首个大型基础设施项目、河北省首个5G+边缘计算智慧工地，雄安站的建设有颗智慧大脑。获奖却没能登上领奖台的祝佳伍，当天正盯着完善“智慧工地信息化系统”。“5G、物联网、BIM技术（建筑信息建模）三合一，雄安站施工现场是妥妥的智慧工地。”身为“90后”的项目信息化负责人，祝佳伍觉得5G带给建筑业的变化清晰可见。

防风险有“千里眼”。工地24台塔吊，大臂交叉作业，依靠防碰撞系统可以在移动端实时监测运转方向、吊重数据，做到昼夜施工却零碰撞。

保工期有“玲珑心”。雄安站钢结构屋盖重达3000吨，提升高度、提升总重量及施工技术难度之大，在目前国内同类型高铁站房施工中无出其右。建设者采用先进的计算机同步控制系统、液压泵源和吊点实时传感技术，多台设备逐级加载，24个吊点同步提升，32个结构变形监测点分级监控，精度控制在毫米级。不到15个小时，雄安站钢结构屋盖顺利完成25米提升。

鏖战这么久，很多人没能上台领奖，亏不亏？建设者们浪漫地说：“加班也有礼物。我们见过雄安的星空，吻过破晓的朝阳。”

《 人民日报 》（ 2020年05月01日 04 版）

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