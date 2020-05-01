全总拨付3780万元常态化送温暖资金

本报北京4月30日电 （记者易舒冉）记者30日从中华全国总工会了解到：全总决定下拨3780万元常态化送温暖资金，用于支持湖北等地区各级工会开展对受疫情影响低收入职工、感染新冠肺炎以及染病病亡职工家庭送温暖。

全总强调，各级工会要切实加大困难职工帮扶力度，配合政府做好保居民就业、保基本民生工作，帮助群众解决就业、社保、医保、就学等方面的实际困难，落实好特殊困难职工群体兜底保障政策；对这次受疫情影响的职工特别是患病、病亡职工家庭，及时有效开展有针对性的帮扶救助，全力以赴完成城市困难职工解困脱困任务。

据悉，此前，全总已下拨2.5亿元中央财政专项帮扶资金，用于保障疫情期间困难职工生活。

《 人民日报 》（ 2020年05月01日 04 版）

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