部署突出重点落实常态化防控措施 周密做好“五一”假期防控工作 有力保障经济社会秩序有序恢复

新华社北京4月30日电 4月30日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。

中共中央政治局常委、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席。

会议指出，要认真贯彻习近平总书记主持召开的中央政治局常委会会议精神，按照中央应对疫情工作领导小组部署，做好常态化疫情防控特别是重点地区、重点群体防控，坚决防止疫情反弹，有针对性加强输入性风险防范，为经济社会秩序全面恢复提供有力保障。

会议指出，境内疫情得到有效控制，防控工作转为常态化，但决不能掉以轻心。要继续抓好重点地区防控。国务院联防联控机制设立联络组，了解和协调推动湖北省、武汉市疫情防控工作，并派出督导组，督促指导黑龙江省完善和加强防控工作措施，抓紧排查漏洞、补齐短板，特别是加强医院感染防控，全力以赴做好医疗救治。各地要引以为戒，严格按要求落实有效的防控措施。

会议要求，要周密做好“五一”假期防控工作，压实责任，进一步细化和严格落实交通工具、宾馆酒店、旅游景区等防控措施，严格落实个人防护要求，严防旅游人流聚集风险。各地要做好应对预案和应急处置准备。一旦发生疫情要迅速处置、精准管控，尽快切断传播途径，实事求是、公开透明发布信息，不得瞒报漏报迟报。

会议指出，要根据常态化防控要求，优化分区分级风险等级和响应级别标准，各地要依据本地疫情变化精准确定相应等级和级别，依法依规、科学划定防控区域范围至楼栋、病区、居民小区、自然村组等最小单元。落实“四早”措施，健全对确诊和疑似病例、无症状感染者的及时发现、快速处置、精准管控、有效救治机制，做好对密切接触者的追踪管理。要继续推行勤洗手、工作生活场所通风消毒、保持合理社交距离、科学佩戴口罩等日常防护措施。对校园实行教职员工和学生健康情况“日报告”、“零报告”制度。加强社区环境卫生治理、出租房屋和集体宿舍管理、外来人员管理等工作。在落实防控措施前提下，分类有序放开商场、餐馆等生活场所；采取预约分流等方式，开放室内运动场所、图书馆、博物馆等。提高核酸检测能力，加快快速便捷检测试剂和设备研发生产，缩短检测时间，推进重点人群“应检尽检”、其他人群“愿检尽检”，推动各地互通互认检测结果，促进精准防控、人员流动和全面复工复产。

领导小组成员丁薛祥、黄坤明、蔡奇、王毅、肖捷、赵克志参加会议。

《 人民日报 》（ 2020年05月01日 04 版）

(责编：夏晓伦、乔雪峰)