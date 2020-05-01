在劳动中成长 在劳动中收获

图①：高浩程将分好的垃圾扔进垃圾桶。

本报记者 张腾扬摄

图②：熊晟睿制作煲仔饭。

本报记者 李亚楠摄

图③：陈隽妍在组装书柜。

施昱竹摄

幸福需要靠辛勤的劳动来创造。

日前，中共中央、国务院印发《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，指出家庭要发挥在劳动教育中的基础作用。

如何利用居家抗疫期间的亲子时光，抓住衣食住行等日常生活中的劳动实践机会，让孩子养成从小爱劳动的好习惯，并将劳动教育日常化？记者走进部分家庭，看看他们的劳动教育和实践成果。

——编 者

■童言日记

分垃圾，我来做

高浩程：河北省石家庄28中教育集团新星学校一年级学生

去年冬天，老师在课上告诉我们，要学会垃圾分类，养成环保生活的好习惯。

后来，我和爸爸参观青少年活动中心时，看到了很多有关垃圾分类的画板，还得到了一张垃圾分类知识指南图。爸爸把这张图挂在家里的小黑板上，给我一点一点讲。

今年过年后，妈妈专门给家里买了4个垃圾桶，按照分类，给垃圾桶贴上了不同颜色的标签。我按照指南图，每天都把家中的垃圾分好类，分别扔进垃圾桶里。

每次我都会戴上塑料手套，把薯片盒、可乐瓶放进可回收物垃圾桶，把橘子皮、鸡蛋壳放到厨余垃圾桶。哪个桶满了，我就把垃圾拎下楼去，按照种类再倒进小区垃圾桶里。我发现，原来分垃圾还很有意思，我很有成就感。

可是，我下楼时常常发现，一些叔叔阿姨、爷爷奶奶还没有习惯垃圾分类，会把果皮、废纸胡乱扔进一个垃圾桶里。比如几天前，爸爸就把纸盒扔进有害垃圾里了。这可不行，纸盒可以拿去做花盆呢。我吵着让爸爸把纸盒从垃圾桶里捡出来，放到了可回收垃圾里。

垃圾分类这个习惯我可以坚持下去。通过给家里分垃圾，我发现，可回收利用的垃圾有很多。比如机器人玩具，虽然外壳脏了，但里面的螺丝钉等零部件可以拆下来接着用，不能浪费。

（本报记者 张腾扬采访整理）

鸡蛋面，我来煮

崔敏杰：湖北省武汉市硚口区东方红小学五年级学生

已经中午12点了，可我家的午饭还没有着落。一大早，妈妈就匆匆出门了。她是街道办事处的志愿者，社区里有一些孤寡和独居老人，她要送去爱心菜。爸爸在给学生们上网课，书房里传出他抑扬顿挫的讲解声。

“爸爸妈妈都这么忙，今天这顿饭我来做吧。”我自告奋勇。平时爸妈做饭时，我在一旁帮忙剥蒜瓣、择择菜，也看了个大概，今天干脆下一锅“自创”的鸡蛋面。

打开煤气，架上锅，倒入油。用搅拌器把蛋液搅得均匀细滑，等油热翻炒一下，加入清水，汤底就大功告成啦。

目前为止，一切顺利，我忍不住哼起了歌，仿佛香喷喷的鸡蛋面已经出现在眼前：汤浓味美，金黄的鸡蛋配着绿绿的香葱，和着红色的小米椒……

然而，在蛋液入锅的那一刻，热油“噼噼啪啪”溅到我的手上，我疼得喊了一声。姥姥赶快过来把火调小，告诉我盛放蛋液的碗里水要倒干净，不然遇到热油会溅起来。

我继续挥舞着铲子，这个小小的“插曲”不能阻拦我。面条做好了，妈妈也回来了，我喊家人们过来品尝。

其实我知道，第一次下的面，味道并不怎么样，因为盐放得不够，甚至有些寡淡。可爸爸妈妈却吃得那么欢喜，还不忘对我说：“敏杰真是男子汉呀。”我知道，这是他们对我第一次下厨的鼓励，更是对我开始主动承担家庭劳动的肯定。

（本报记者 范昊天采访整理）

新书柜，我来装

陈隽妍：南京市鼓楼区凤凰花园城小学一年级学生

读一年级以后，家里的小书柜就不够用了。2月23日，和妈妈在网上挑选的组合书柜终于到货，可是安装师傅不能进来。爸爸本想替我安装，听说我也要参加，还有点小看我，问我：“你不是来帮倒忙的吧？”这倒激起了我的干劲：“我也是劳动小能手呢。”

连续两个晚上，每天从7点到10点，我在爸爸的指导下，从看安装说明书学起。第一步是将不同形状的板子分类摆放，然后两两安装成一个个小部件，最后再拼装到一起。书柜由3个小书架组成，第一天晚上爸爸带着我安装，第二天晚上就主要是我自己动手了。

最难的是区分木板。有一次，我已经安装好了小部件，却在拼装的时候发现左右搞反了，只好重新再来一遍。之后，我就更加仔细地对照说明书，查看木板上的小孔位置和安装方向。我力气小，拧螺丝容易对不齐缝隙，需要爸爸帮忙扶着，再帮我拧到最紧，在质量上把把关。

新书柜安装好之后，我擦拭了好几遍，放上了《中华上下五千年》《福尔摩斯》等最喜欢的书。我数了数，足足有五六十本。

平时我在家里的劳动，主要是扫地、择菜、收拾垃圾等等，这段时间，我还学会了包饺子。安装书柜是这里面最难的。我觉得，自己还能再多学一些。

（本报记者 姚雪青采访整理）

■家长寄语

多一些尝试的机会

牟 敏

我的宝宝叫熊晟睿，小名逗逗，现在读新疆师范大学幼儿园小班。他很早就表现出了对做饭的好奇，而我总是怕危险，就一直阻止。后来看他实在想尝试，我也就给他布置一些小任务。

今年1月，逗逗过4岁生日，我特地选了一套迷你版厨具送给他。工具中有小炉子、小锅、小菜板等等。他操作起来不会太费力，也安全放心。

逗逗特别开心，第二天一起床，就跟我约定由他来做午饭。我准备好豆角、土豆、腊肠等材料，看着他用小刀切成小块，再提示他炒菜焖饭。虽然食材切得不是那么好看，但味道是很不错的。

逗逗做饭的热情一发不可收，天天念叨着要学做抓饭、做拌面，要给妹妹吃，还要邀请好朋友和老师来家里品尝。这种开心劲儿和成就感让我欣喜，也有些感动。

其实小孩子想帮家长做些家务是一件好事。虽然一个踩着小凳子才能够着操作台的小孩子，操作能力有限，我们常常担心他们搞得一团糟，最后还要自己收场。但一方面，参与家务劳动可以锻炼孩子的动手能力；另一方面，这也培养了他们懂得为家庭付出的责任感。

所以，我们应该在保证安全的前提下多给孩子一些尝试的机会，让他们有机会做适当的劳动。逗逗现在甚至还能帮我照顾不到一岁的女儿，很像一个男子汉了。（本报记者 李亚楠采访整理）

多一点耐心的等待

施昱竹

从女儿上幼儿园开始，我们就开始锻炼她自己穿衣服、刷牙洗脸，这些看似很小的事情，对不到三岁的孩子来说其实是很有难度的，她会因为做得慢而着急，哭着说“不想做了”。但我们认为，与其抱着“孩子动作慢，不如我来得快”的想法而代劳，不如给孩子多点耐心，等她、教她。

读幼儿园期间，在老师安排的活动中，女儿学会了很多手工本领，比如蒸鸡蛋、做水果西米露、做纸杯蛋糕、给衣服扣扣子、叠衣服、穿线等。我看着女儿一天天成长，心中很是欣慰。

我平时喜欢做手工，常做些十字绣、钻石画、发饰之类的物件。女儿在一旁看着觉得羡慕，自然就有了想自己做一做的想法。我也就顺水推舟，给她留一些简单的钻石画贴贴，培养和提高她的动手能力。

女儿做家务时，我们常常给她积分，积分可以兑换成少量的零花钱，以此作为奖励。这样做是希望孩子明白，大人们是要工作的，只有工作才能创造财富，今天的幸福生活是要靠劳动创造的。

有一次，女儿突然向我感慨，说通过劳动她知道了大人的辛苦，知道每个人都是家庭的一分子，都有义务分担家务。而每当挣到零花钱了，她就可以去买自己喜欢的东西，比如好看的文具、喜欢的书籍等家长不一定会想到买的东西，从而体会到劳动带来的充实和收获。

现在女儿上了小学，吃饭时会帮着摆摆碗筷，饭后收拾桌子，时常去扔垃圾，周末有时会和我们一起包饺子、包元宵。劳动让一家人聚在一起做一件事，让我们感到温馨和快乐。

这次，女儿劳动的难度又上升了。安装书柜这项任务，不仅让孩子动手，还锻炼了她动脑思考、解决问题的能力。

在孩子的成长过程中，家长手把手的指导及鼓励，家务劳动的分享和共担，让我们彼此成为玩伴、朋友、知己。

（作者为陈隽妍妈妈，本报记者姚雪青采访整理）

■专家见解

小朋友参与家庭劳动为何如此重要

卢晓东

中共中央、国务院3月20日颁布的《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》将劳动分为三种：日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动。由于小朋友年龄较小，他们可以参加的劳动主要是在家庭和学校的日常生活劳动，也能跟随家长和老师参加力所能及的公益服务性劳动，但是参加的生产劳动大部分是模拟性质的，只有少量劳动可能是真实的生产劳动。

劳动对于小朋友的成长为什么如此重要呢？

恩格斯曾说，劳动创造了人本身。对这句话的第一种理解是劳动在从猿到人的转变过程中发挥了巨大作用，这是几百万年前已经完成的完成式。但是，对这句话的第二种理解则不是完成式，而是每时每刻都在发生的进行式，是指动手动脑、出力流汗的劳动一直在持续促进个体的人手和脑的发展。这意味着，如果小朋友长期坐在那里动脑筋思考数学题、背英语单词而没有动手劳动，他的脑很可能难以与手协调地发展起来。

劳动经由劳动工具创造了我们所在的世界，理解世界需要经由对劳动工具的理解，而理解劳动工具的唯一途径就是使用劳动工具。因此，劳动的第二种重要性在于，小朋友经由劳动中使用工具而理解工具，这样才能理解由工具创造的真实世界。

劳动面对的是真实世界，而不是电子游戏、虚拟现实所塑造的幻象。劳动的第三种重要性，就在于把小朋友拉到真实世界中来。虚拟世界中的英雄和建设者，难以成为真实世界中社会主义的建设者和接班人。

劳动如此重要，家长需要首先转变轻视劳动的观念，同时“现在条件好了，孩子不需要劳动”的想法也是要不得的。家长需要认识到手脑结合的劳动对于孩子认识真实世界的重要意义，在知识学习、理论学习和劳动之间保持平衡。在与孩子一起劳动的过程中，要注意让孩子使用工具，使用先进工具，并结合劳动过程一起探讨工具和工具背后的世界。

实际上，家长是小朋友劳动教育最重要的老师；家庭是小朋友劳动机会最多的地方。

学校也将逐步设置劳动教育课程，改造之前的课程，特别是加强综合实践课程的劳动内涵，创设家政课程，并为小朋友创造更多劳动机会。

学校需要给学生家庭日常生活劳动提出要求并进行考核，配合家长将日常生活劳动教育落到实处；同时，学校可以将更多教室、校园卫生保洁、校园园林维护、一般设施维护工作，作为劳动机会给予小朋友。当然，学校也应当与社会各界相互配合，创造更多劳动机会。学校的劳动教育课程中，也需要重视工具使用，并引入先进的工具。

期待新时代的劳动教育在创新人才培养、在社会主义建设者和接班人的培养过程中，发挥出独特的育人价值。

（作者为北京大学教育学院研究员、博士生导师，本报记者魏薇采访整理）

版式设计 张芳曼

《 人民日报 》（ 2020年05月01日 07 版）

(责编：夏晓伦、乔雪峰)