讲述城市里的多彩故事（高峰之路）

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当代城市题材文学在历史与现实的对话中讲述城市的故事，呈现出深厚的文化底蕴和浓郁的民族特色。文学中的城市俨然是一面多棱镜，在独特审美空间中，折射出个体与时代、传统与当下相互交汇的绚丽图景

城市由人建造，城市的性格和灵魂也由生活其中的人共同塑造，鲜活的人物是城市题材文学的“文眼”，让城市充满灵性，让故事富于神采。城市题材文学要以人为本，关注生命成长，通过塑造人物写活一座城

城市题材文学不断拓展版图，形式和内涵日趋多样化。近年来城市题材写作渐入佳境，但产生广泛影响的优秀作品还不够多

当代中国走出一条具有中国特色的城镇化道路，城市的崛起成为中国现代化建设重大成就之一。讲述中国城市故事，也是在展示劳动的价值、歌颂劳动者的伟大。伴随改革开放步伐和快速推进的城镇化进程，经过多年积累与探索，城市题材文学佳作迭出，形成新的创作潮流和审美风尚。

城市题材文学与城镇化进程共生共长。在中国当代文学中，表现乡土中国的乡土文学曾经长期居于主流地位。上世纪80年代以后，城市文学的声音逐渐响亮起来。刘心武、陈建功等作家以不同的笔触表现城市的脉动。90年代的新生代小说家，越来越多将目光聚焦于快速发展的城市，李洱、邱华栋等作家描述日新月异的城市景观，揭示城市空间的复杂结构与文化多样性。王安忆长篇小说《长恨歌》和史铁生散文《我与地坛》是90年代城市题材文学的重要收获。

进入21世纪，城镇化进程加快，从单体城市的扩展到城市群的整体崛起，巨大变化点燃作家城市书写的热情。与此同时，越来越多年轻作家开始书写城市与城市人生，城市成为文学书写新的焦点。在总体趋势上，作家不再停留于捕捉城市表象，而注重挖掘城市与人的多元互动，追求审美的丰富性。城市文学成为塑造城市立体风貌的文化景观。

在历史与现实的对话中讲述城市的故事

当代中国城市既受中华文化涵养，延续宝贵文化传统，又走在时代前沿，汇聚经济、技术和文化的新成就。看清城市的精神来源与文化资源，有助于准确把握未来发展方向。当代城市题材文学在历史与现实的对话中讲述城市的故事，呈现出深厚的文化底蕴和浓郁的民族特色。文学中的城市俨然是一面多棱镜，在独特审美空间中，折射出个体与时代、传统与当下相互交汇的绚丽图景。

王安忆的《天香》《考工记》以细腻笔法追寻上海历史脉络，写法如刺绣一样针脚细密、韵味悠长，在接续本土文化根基与发扬审美传统基础上，将“时代之眼”贯穿其中。叶兆言近年创作大多以南京为表现对象。长篇小说《刻骨铭心》等讲述南京故事，人物命运与城市命运相互印证，人物性格也打上城市的精神烙印。叶兆言的写作在多条线索中观照一座城市的巨大变迁，笔下的城市因此具有深厚的历史纵深感。一张张生动的面孔则构成当下活色生香的南京。山东作家王方晨的《老实街》生动讲述旧城改造背景下，济南老街上一群普通市民的故事，展现在城市现代化过程中，优秀传统文化就像泉水，滋养着这座城市。

鲜活人物是城市题材文学的“文眼”

城市由人建造，城市的性格和灵魂也由生活其中的人共同塑造。鲜活的人物是城市题材文学的“文眼”，让城市充满灵性，让故事富于神采。城市题材文学不仅关注城市物质空间，更以人为本，关注生命成长，通过塑造人物写活一座城。

金宇澄的《繁花》别具一格，上海话与普通话穿插使用让人耳目一新。作品用慢镜头，缓缓掠过城市地标、街角风景，带读者一路领略上海的城市细节。但真正让城市“动”起来的，是阿宝、沪生、小毛三个发小的命运延展。三个人就是观察上海变迁的三扇移动窗口。济州城是李洱《应物兄》的故事背景，人物是照亮城市乃至社会不同空间的一道道光束。思想者文德能、哲学教授何为、经济学家张子房、科学家双林院士等，默默践行心中理想，赓续家国情怀。徐则臣《我们在北京相遇》《跑步穿过中关村》《王城如海》等作品一脉相承，对北京城里情态各异的平凡人一往情深，他们“坚韧蓬勃，生生不息”，为高速运转的都市带来勃勃生机。

对城市中普通人物的关注与描写、对平凡生活中不懈追求的礼赞，是近年城市题材文学的主要取向。城市是由不同人群组成的共同体，人们相互磨合、相互理解、相互协作，共同建设家园。对多样性的包容最能显示城市的精神气度与人文高度，是衡量城市发展水平的重要标尺，也是城市文学的价值基石。我们塑造城市并且被城市塑造，城市题材文学不断刻画出饱满的人物形象，城市因此充满文化内涵。

以不断开拓的审美空间书写日新月异的城市空间

城市题材文学不断拓展版图，形式和内涵日趋多样化。作家以多种文体立体呈现不同城市、城市不同侧面，都市传奇与小城故事相映成趣，共同勾勒城市的人文风貌。

越来越多的年轻作家不再站在城市外部审视城市，而以自己的生命体验为纽带，讲述那些在内心发酵的“我城”故事。从《少年巴比伦》开始，路内用心讲述“戴城”的小城故事。小城不仅是一个物质空间，还是盛放青春、成长、情感的生命容器。《追随她的旅程》《云中人》《雾行者》一如作家的精神足印，从小城出发，追寻时代潮涌中的闪烁光影。双雪涛、班宇等讲述的铁西区故事有一种工业文化的美感，每一个普通人都有令人肃然起敬的韧劲和尊严。在这类带有自传色彩的创作中，城市不再抽象，老工业城区也有着特殊的口音、脾气与习惯，留下时代和地域的印迹，成为具有时代感和地方特色的精神地标。

城市题材散文和诗歌创作的数量和质量也都在提升。以散文为例，宁肯《北京：城与年》、于坚《昆明记》既勾勒作家所在城市的历史流变，也描绘城市的日常图景，写法既有驰思遐想的泼墨写意，也有纤毫毕现的工笔刻画。报告文学领域，何建明《浦东史诗》、杨黎光《家园》等作品，讲述饱满生动的建设者故事，谱写中国城市的创业史，表现追求梦想、勇于创新的城市精神，凸显城市建设在改革开放整体进程中的时代光彩。

城市题材写作是网络文学新的生长点。都市情感小说、职场小说、财经小说等，以城市为舞台，反映都市新风尚，吸引年轻读者。阿耐《大江东去》，通过对宋运辉、雷东宝、杨巡的命运追踪，写出城乡关系的动态变化，再现改革开放进程中的鲜活细节。何常在《浩荡》讲述改革开放大背景下第一代深圳创业者的拼搏故事，展现平凡人的不凡。郭羽、刘波《网络英雄传》和小狐濡尾《南方有乔木》，描述年轻创业者的奋斗过程，那些不畏艰难、坚持梦想的创业英才在创造财富的过程中也塑造着新的城市精神。

近年来城市题材写作渐入佳境，但产生广泛影响的优秀作品还不够多。创作者要深刻体认城市与人的关系，凸显时代性和原创性，树立艺术个性和文化特色，深入开掘新的审美可能性，开拓城市题材写作新空间，写出更多城市题材文学力作。

（作者为山东省作家协会主席、山东大学教授）

制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2020年05月01日 08 版）

(责编：夏晓伦、乔雪峰)