湖北省武汉市武九北综合管廊工程于3月底复工复产，目前进展顺利，建成后可将原本一条条单独铺设的线缆管线集中，减少城市的“蜘蛛网”“拉链路”，被誉为改善市容的“收纳神器”，对提升城市品质有积极作用。图为4月30日建筑工人在武九北综合管廊工程施工现场作业。

新华社记者 肖艺九摄

《 人民日报 》（ 2020年05月01日 01 版）

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